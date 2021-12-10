России предсказали рост инфляции выше прогнозных 7,9%: Новая волна подорожания накроет страну в 2022 году

В 2022 году будет новый всплеск роста цен — об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов. По словам чиновника, в настоящее время в России идет вторая волна инфляции, но ожидается и третья, которая накроет страну во втором полугодии следующего года.
Белоусов отметил, что в основном инфляция коснется продовольственных товаров. Особый рост цен может произойти во втором полугодии 2022 года.
Вице-премьер отметил рост инфляции в Европе на 4% и США на 6%, для западных стран это небывалые цифры — отметил замглавы правительства. Он считает, что ужесточение денежно-кредитной политики может вызвать обвал долгового навеса и вызвать долговой кризис.
Белоусов выступая в ходе форума «Сделано в России» заметил, что для борьбы с нарастающей инфляцией нужно прислушаться к словам Набиуллиной, заявившей: «Надо ужесточать, повышать ключевую ставку». И все же он подчеркнул, что «так решительно действуют не все».
По прогнозу ЦБ в России в 2022 году ожидается инфляция на уровне 7,4-7,9%. Эльвира Набиуллина предупредила, что реальный показатель может значительно превысить прогнозируемый.