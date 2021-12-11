Природные методы лечения от ягод для похудения, до таблеток от бесплодия: эксперт по традиционной китайской медицине

Восточная философия привлекла внимание в Интернете благодаря видеороликам о различных продуктах для TikTok.
Они продают полностью натуральные лекарства, которые, как говорят, лечат угри, старение, потерю веса, рост волос, похмелье, менструальные спазмы и даже бесплодие.
Один из их продуктов, ягода боярышника, описывается как «суперпродукт для похудения в традиционной китайской медицине».
Они утверждают, что еще один предмет, He Shou Wu, помогает с ростом волос.
Компания также утверждает, что Baifeng Wen, созданный для лечения менструальных спазмов, «заставляет всех забеременеть».
Другие продукты, которые они продают, включают масло, используемое для лечения боли в мышцах и суставах, и травы, которые якобы замедляют старение на клеточном уровне.
Эксперт по китайской медицине стал популярным в TikTok, поделившись альтернативными естественными методами лечения почти всех проблем, включая прыщи, старение, потерю веса, рост волос, похмелье, менструальные спазмы и даже бесплодие.
Компания под названием Eastern Philosophy привлекла много внимания в Интернете благодаря размещению видеороликов о своих различных продуктах - от таблетки, которая, по их утверждениям, «беременеет всех», до сушеных ягод, которые, по их словам, помогут вам похудеть .
«Традиционная китайская медицина - старейшая постоянно используемая система медицины в мире, и на протяжении более 5000 лет практикующие китайские врачи использовали полностью натуральные формулы для лечения бесчисленных человеческих недугов», - написали они на своем веб-сайте.
«Траволечение используется во многих странах по всему миру, но практика в Китае наиболее подробно задокументирована и каталогизирована».
Один из их продуктов - ягода боярышника, которую компания описала как «суперпродукт для похудания в традиционной китайской медицине».
Они написали в TikTok: «Ягоды боярышника - это наиболее часто рекомендуемая трава для похудания в традиционной китайской медицине».
«Он был включен в первую одобренную правительством фармакопею времен династии Тан (659 г. н.э.).
«Это острая красная ягода, которую используют во многих китайских фруктовых закусках. Исследования показывают, что у животных, которых кормили закусками с высоким содержанием жира, экстракт боярышника снижает массу тела и снижает накопление жира».
Они добавили в заголовке: «Боярышник также улучшает здоровье сердца и снижает кровяное давление».
В другом ролике они продемонстрировали продукт, который, по их утверждениям, способствует росту волос, который производится из растения под названием Хе Шоу Ву.
«Исследование 2020 года показало, что Хэ Шоу Ву удлиняет фазу роста анагена и устраняет эффект андрогена в культивируемых человеческих волосковых клетках», - пояснили они в видео.
«Исследования также подтверждают, что он стимулирует организм вырабатывать супероксиддисмутазу, самый мощный природный антиоксидантный фермент, который замедляет процесс старения».
В третьем видео они утверждали, что одно из их лекарств под названием Baifeng Wan, предназначенное для облегчения менструальных спазмов и нерегулярных периодов, «заставляло всех забеременеть».
Они поделились электронным письмом от недавней покупательницы, в которой говорилось, что ей нужно отменить заказ, потому что теперь она ожидает ребенка.