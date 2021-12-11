Вариант Омикрон распространяется, но в больницах растет число случаев заражения Дельтой

По данным двух университетов Джона Хопкинса, вариант omicron SARS-CoV-2, скорее всего, уже распространился по всему миру, но неэффективное тестирование COVID-19 будет по-прежнему
мешать ученым говорить что-либо окончательное о последнем штамме еще в течение нескольких недель, пишет medicalxpress.com.
Между тем, как заявили эксперты в пятницу во время брифинга Центра ресурсов по коронавирусу в прямом эфире, в ходе брифинга Центра ресурсов по коронавирусу в пятницу эксперты заявили , что инфекция продолжает расти в Соединенных Штатах и во всем мире, особенно в Африке и Восточной Европе, где показатели вакцинации продолжают отставать от остального мира.
«На этом этапе мы должны предположить, что вариант омикрона присутствует почти везде», - сказала Дженнифер Нуццо, руководитель эпидемиологического центра. «Но сколько всего этого, мы действительно не знаем. И где это началось, мы действительно не знаем. И на кого это влияет, мы действительно не знаем, потому что наше наблюдение очень ограничено и также потенциально необъективно».
По словам Нуццо, старшего научного сотрудника Центра безопасности здоровья при Школе общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса, тестирование на наличие омикрона в первую очередь ориентировано на путешественников, которые, как правило, молоды и здоровы.
«Совокупность доказательств, которые у нас есть до сих пор, которые очень ограничены, предполагают возможность того, что он может быть более передаваемым, чем дельта-вариант», - добавила она. «У нас пока нет свидетельств повышенной серьезности».
По словам Нуццо, понимание омикрона в научном сообществе будет меняться по мере того, как он проникает в более старые и уязвимые группы населения.
«Поскольку мы пытаемся узнать об этом варианте в режиме реального времени, наши данные очень несовершенны», - сказала она. «Но вирус, который остается доминирующим, по-прежнему является дельта-вариантом».
Она добавила, что число случаев заболевания в Соединенных Штатах продолжает расти - «не самое лучшее место для начала, когда мы говорим о новом варианте».
Согласно анализу Эмили Понд, аналитика исследовательских данных Центра безопасности здоровья, за последние две недели число случаев заболевания в США увеличилось на 6,1 процента. Рост намного выше по сравнению с прошлой пятницей, но отчасти скачок является результатом того, что многие штаты не отчитались на следующий день после Дня Благодарения.
Среднее ежедневное количество случаев на прошлой неделе составило около 101 000, что на 45 процентов меньше, чем годом ранее, когда оно составляло 184 000. Северо-восток США, который сообщает о высоком уровне вакцинации, переживает самый большой рост, особенно в Нью-Гэмпшире, Род-Айленде и Вермонте.
За последнюю неделю в США было зарегистрировано около 9700 смертей от COVID-19, что на 12,4 процента больше, чем две недели назад. В прошлом году в это время число погибших за последнюю неделю составило 13 626 человек.
Анализ Понд показывает, что за последнюю неделю было зарегистрировано 58 885 госпитализаций, включая 13 910 госпитализаций в отделения интенсивной терапии, что на 16 процентов и 13 процентов больше, чем две недели назад. Но год назад они были вдвое выше. А уровень положительности тестов остается выше 5 процентов и продолжает расти.
«Это всегда признак того, что нам нужно проводить больше испытаний», - сказал Нуццо. «Нам нужно раскинуть более широкую сеть, чтобы найти инфекции».
Несмотря на неопределенность в отношении варианта омикрона из-за отсутствия тестирования, правительство США рекомендовало всем взрослым старше 18 лет получить бустерную дозу вакцины COVID-19.
Но Уильям Мосс, руководитель отдела вакцинологии Ресурсного центра по коронавирусу, сказал, что недостаточно доказательств, чтобы знать, насколько эффективны бустерные дозы против омикрона.
«Мы должны быть осторожны в отношении того, чего мы достигаем с помощью бустерных доз и чего мы можем ожидать», - сказал Мосс, исполнительный директор Международного центра доступа к вакцинам. «Мы еще не знаем, какую защиту мы получим с помощью наших нынешних вакцин против омикрона».
Мосс сказал, что, по его мнению, вакцины могут продемонстрировать пониженную эффективность против омикронной инфекции, но устойчивую защиту от тяжелого заболевания.
В дополнение к расширению круга лиц, которые могут получать бустерные вакцины, несколько фармацевтических компаний разрабатывают новые вакцины против омикрона - разработки, которые, по словам Мосса, «еще больше усугубят глобальное неравенство в распределении вакцин».
Более 4,3 миллиарда человек, или почти 56 процентов населения мира, получили как минимум одну дозу вакцины COVID-19. А 45 процентов населения мира полностью вакцинированы. И то, и другое - «замечательные достижения», - добавил он.
«Но у нас все еще есть эта грубая несправедливость», - сказал Мосс.
Данные CRC показывают, что 35 процентов из 43 стран с населением более 1 миллиона человек и увеличением заболеваемости на 10 процентов и более расположены в Африке к югу от Сахары, где уровень вакцинации является одним из самых низких в мире. По словам Мосса, на всем континенте только около 10 процентов населения получили однократную дозу.
В Нигерии, крупнейшей по численности населения стране на континенте, уровень вакцинации составляет 1,7 процента; В Эфиопии показатель еще меньше - 1,3 процента.
«Если в Африке к югу от Сахары будет широко распространена передача, мы увидим больше вариантов», - добавил он. «Это огромная глобальная проблема. Нам действительно нужно сделать все возможное, чтобы уменьшить это неравенство, потому что мы все будем платить за это».