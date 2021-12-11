Сестринские знаки Зодиака: что это такое и чья вы пара?

Знак "сестра" - это общий термин, который астрологи используют для описания наборов знаков, которые хорошо сочетаются друг с другом. Какие у всех сестринские знаки?
Все мы слышали поговорку «противоположности притягиваются», и эта идея тоже является важной частью основ астрологии. Сестринские знаки зодиака считаются двумя сторонами одной медали - они полные противоположности, но они хорошо работают в паре. То, что каждому человеку не хватает и что ему нужно в паре сестринских знаков, предлагает им другой.
Вы можете найти знак своей сестры, также известный как знак родственной души или противоположный знак, посмотрев прямо через колесо зодиака от своего солнечного знака. Или сосчитайте по шести знакам в колесе. Все еще не понимаете? Не волнуйтесь, мы раскрыли пары сестер каждого знака и что это значит, пишет express.co.uk.
Овен и ВесыОвен и Весы - сестринские знаки, потому что они сидят друг напротив друга в зодиакальном колесе.
Овен и Весы привлекают друг друга как друзья, любовники или любое другое партнерство, потому что они сестринские знаки, и они оба являются кардинальными знаками.
Они оба проявляют инициативу, любят познавать новое и приводят дела в движение.
Эти два знака амбициозны и помогут другому получить именно то, что он хочет.
Телец и СкорпионТелец и Скорпион - фиксированные знаки и сестринские знаки.
Эти двое олицетворяют лояльность, творчество и роскошь, и у них появляются очень отзывчивые друзья, члены семьи или партнеры.
Телец и Скорпион - знаки родственной души и естественно тянутся друг к другу, но они оба такие же упрямые, как и друг друга!
Близнецы и СтрелецБлизнецы и Стрелец - изменчивые сестринские знаки, которые любят быть свободными и предприимчивыми.
Они оба болтливы, веселы, общительны и дальновидны.
Эти двое - глубокие мыслители и хотят постоянно быть в движении.
Рак и КозерогРак и Козерог - кардинальные сестринские знаки, они находятся напротив друг друга на колесе зодиака, что делает их идеальной парой.
Рак управляется Луной и рассматривается как заботливая Мать зодиака, в то время как Козерог - разумная Коза, которую считают Отцом Зодиака.
Они оба волевые, домашние и сосредоточены на достижении того, что важно для них как личности.
Рак и Козероги - общительные и трудолюбивые планировщики и лидеры.
Лев и ВодолейЛев и Водолей - сестринские знаки и фиксированные знаки, которым «суждено быть».
Они движимы, сосредоточены и не остановятся, пока не достигнут своих целей.
Конечно, они оба могут быть очень упрямыми, но Водолей и Лев очень терпеливы и преданы тому, во что верят, и самым близким им людям.
Дева и РыбыДева и Рыбы - сестры и изменчивые знаки.
Они оба умны, философичны и легко приспосабливаются - их можно поставить в любую ситуацию и справиться с ней наилучшим образом.
Дева и Рыбы немного беспокойны, но им нравятся приключения и творческий подход друг к другу.