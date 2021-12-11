Исследование подтвердило, что новые прививки от коронавируса можно делать разными вакцинами

По словам исследователей, проводивших исследование Com-COV под руководством Оксфордского университета, после первых доз вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech вторые дозы прививок Moderna или Novavax вызовут устойчивый иммунный ответ против COVID-19, пишет medicalxpress.com.
В статье, опубликованной в The Lancet , они сообщают, что участники, получившие первую дозу Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech, вызвали устойчивый иммунный ответ при иммунизации через девять недель второй дозой вакцин COVID-19 производства Novavax или Moderna. В этом исследовании с участием 1070 участников, которые принимали участие в исследовании на девяти сайтах, поддерживаемых Национальным институтом исследований в области здравоохранения, не было высказано никаких опасений по поводу безопасности.
Таким образом, это исследование поддерживает гибкое использование этих вакцин в календарях первичной иммунизации, что имеет решающее значение для содействия быстрому развертыванию этих вакцин, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, где поставки вакцин могут быть непостоянными.
Профессор Мэтью Снейп, адъюнкт-профессор педиатрии и вакцинологии Оксфордского университета и главный исследователь в ходе испытания, сказал: «Благодаря таким исследованиям, мы теперь получаем более полную картину того, как можно применять разные вакцины против COVID-19. используются вместе в одном календаре вакцинации.
«Обнадеживает то, что все эти схемы генерировали концентрации антител выше, чем у лицензированной и эффективной схемы двух доз Oxford-AstraZeneca. Когда дело доходит до клеточного иммунитета, первая доза вакцины Oxford-AstraZeneca, а затем любая из других исследуемых вакцин генерирует особенно надежный ответ.
«Только благодаря вдохновляющим усилиям участников и исследовательских групп Com-COV2 мы можем получить эти данные; это поможет сделать мир вакцинированным против COVID-19 как можно быстрее».
Следует отметить, что первичная вакцина повлияла на иммуногенность различных схем:
- Режимы Oxford-AstraZeneca с последующими режимами Moderna / Novavax индуцировали более высокие уровни антител и Т-клеточные ответы, чем лицензированный и высокоэффективный «стандартный» режим Oxford-AstraZeneca с двумя дозами.
- Pfizer-BioNTech / Moderna вызывал более высокий уровень антител и Т-клеточных ответов, чем стандартный режим приема двух доз Pfizer-BioNTech.
- Pfizer-BioNTech / Novavax индуцировал более высокие антитела, чем схема с двумя дозами Oxford-AstraZeneca; этот режим индуцировал более низкие ответы антител и Т-клеток, чем режим с двумя дозами Pfizer-BioNTech.
- Образцы крови, взятые у участников, были протестированы на их эффективность против вариантов дикого типа, бета и дельта - хотя было замечено, что эффективность вакцин против вариантов штаммов снизилась, это была постоянная тенденция для смешанных графиков.
Кроме того, у добровольцев, получивших вторую дозу Moderna, было зарегистрировано значительно большее количество кратковременных реакций на вакцину по сравнению с теми, кто получил две дозы Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech.
Профессор Мэтью Снейп сказал: «Использование разных типов вакцин в рамках того же графика, что и мы здесь (например, мРНК-вакцины, вирусно-векторные вакцины или вакцины на основе белков), является относительно новым подходом к иммунизации.
«Эти результаты не только предоставляют доказательства гибкости в развертывании, но и показывают, что этот подход также может помочь в формировании лучших иммунных ответов. Это имеет последствия, выходящие за рамки COVID-19, и послужит основой для новых подходов к иммунизации против других болезней, которые пока еще нельзя предотвратить с помощью вакцин."
Исследование было разработано как так называемое исследование «не неполноценности» - его цель - продемонстрировать, что смешивание не намного хуже, чем по стандартным графикам, - и сравнивать ответы иммунной системы с ответами золотого стандарта, о которых сообщалось в предыдущих клинических испытаниях. каждая вакцина.
Профессор Эндрю Устяновски, национальный клинический руководитель британской программы исследований вакцины NIHR COVID, сказал: «Мы действительно не можем достаточно отблагодарить волонтеров и персонал, участвовавший в таких исследованиях, как Com-COV2. Постоянные усилия всех участников исследования помогают собрать более важные данные. информация об иммунном ответе на комбинации доз вакцины.
«Это еще один набор положительных результатов, обнаруженных британским исследовательским сообществом при поддержке NIHR, которые могут быть применены во всем мире. Подобные результаты помогут сформировать рекомендации на национальном и международном уровнях, что позволит лучше защитить население от COVID-19. "
Генеральный директор CEPI д-р Ричард Хатчетт сказал: «Мы рады софинансировать эту важную область исследований в сотрудничестве с нашими партнерами из Оксфордского университета и правительством Великобритании, поддерживая передовые научные исследования, проводимые в Великобритании. исследования вакцины на благо всех. Это еще один пример того, как финансирование инновационных НИОКР может повлиять на наши надежды на прекращение пандемии COVID-19.
«В связи с продолжающимся ростом числа случаев COVID-19 и появлением новых вариантов, таких как Omicron, крайне важно, чтобы мы быстро защитили как можно больше людей от этого разрушительного вируса. Как уже давно говорилось, никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности, и мы надеемся, что результаты сегодняшнего испытания внесут свой вклад в нашу работу по достижению этой жизненно важной цели.
«Это чрезвычайно обнадеживающие и ценные данные о потенциале сочетания вакцин против COVID-19 в календарях первичной иммунизации. Знание о том, что вторая доза другой вакцины против COVID-19 может вызвать устойчивый иммунный ответ, полезно для помощи в развертывании. вакцины COVID-19 через COVAX, особенно среди групп населения, которые все еще срочно ожидают первичной иммунизации, или среди частично вакцинированных ».