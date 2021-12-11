Что может ухудшить похмелье? Продукты, которых стоит избегать при застолье

У всех нас есть свои уловки похмелья, от «собачьей шерсти» до пинты воды перед сном. Но некоторые могут принести больше вреда, чем пользы, и оставить вас в яме отчаяния дольше, чем вам нужно, пишет thesun.co.uk.
Поскольку праздничный сезон в самом разгаре, пусть и омраченный Covid, на картах наверняка останутся похмелья. Если бы существовало «лекарство» от ужасной головной боли, тошноты и сонливости, мы бы уже знали об этом.
Врачи Spire Healthcare сообщили журналу Luxurious Magazine, что существует «множество мифов о похмелье».
Многие британцы обращаются к восхитительному бекону, сосискам и яйцам, чтобы вырваться из похмелья. Однако эксперты считают, что из-за того, насколько трудно переваривать эти продукты, вы можете почувствовать себя вялым.
Они сказали: «Избегайте продуктов, которые сложно переваривать, например молочных продуктов, рафинированного сахара и жирного мяса».
В этих продуктах также может быть больше соли, что может усугубить обезвоживание, вызванное похмельем. Кофе, жареный во фритюре, соленый или больше алкоголя, еще больше усугубит симптомы похмелья. Тем не менее, некоторые эксперты не согласны и говорят, что наука поддерживает то, что в кафе стоит перекусить беконом.
Салли Адамс, преподаватель психологии здоровья в Университете Бата, написала в «Беседе»: «Возможно, одним из самых традиционных средств от похмелья является тарелка жирного бекона и яиц.
«Такие продукты, как бекон, яйца и даже брокколи, содержат аминокислоту под названием цистеин, которая, как утверждают ученые, может уменьшить количество токсичного химического ацетальдегида, который вырабатывается при метаболизме алкоголя в организме.
«Ацетальдегид способствует появлению таких симптомов похмелья, как учащенное сердцебиение, тошнота и рвота».
Но она добавила, что есть «очень ограниченные исследования, подтверждающие пользу определенных продуктов при лечении похмелья».
Много жидкости вас спасетЯсно одно: вы захотите максимально увлажнить свое тело с помощью таких продуктов, как овощи, супы и бульоны. Также необходимы вода и электролиты, включая натрий, калий, магний и кальций.
Электролиты уравновешивают уровень гидратации в организме. Но когда мы употребляем алкоголь, они могут истощаться, вызывая у нас головные боли, усталость и многое другое.
«Обычно вы можете легко восполнить потерянные электролиты с пищей», - говорят эксперты Spire Healthcare.
«Бананы - хороший источник калия, а авокадо, орехи и сладкий картофель - хороший источник магния».
Если после выпивки у вас была рвота или диарея, возможно, вам стоит подумать о «напитке с низким содержанием сахара с электролитом», например, о спортивных напитках.
Не торопитесьНекоторые говорят: «Вы не с похмельем, если все еще пьяны», одновременно выпивая еще одно просекко.
В документах Spire Healthcare говорится, что вы должны подождать «как минимум 48 часов, прежде чем снова пить, чтобы дать вашему организму время восстановиться».
Национальная служба здравоохранения соглашается с тем, что «пить по утрам - опасная привычка, и вы можете просто отложить появление симптомов до тех пор, пока излишки алкоголя не исчезнут».
Но эксперты сказали, что это одна из наиболее часто используемых подсказок от похмелья, которая наименее эффективна - стакан воды перед сном.
Они сказали: «Возможно, самый большой миф заключается в том, что употребление большого количества воды может предотвратить или вылечить похмелье. Это неправда, поскольку скорость, с которой ваше тело очищает токсины, вырабатываемые при употреблении алкоголя, - которые вызывают похмелье, - изменить нельзя».
По их словам, хотя вода поможет вам увлажнить вас в тяжелый похмельный день, она не остановит похмелье.
Однако Национальная служба здравоохранения не согласна и заявляет: «Чтобы справиться с похмельем, необходимо восстановить водный баланс тела, чтобы помочь вам справиться с болезненными симптомами.
«Лучшее время для регидратации - перед сном после питья».
Служба здравоохранения дает следующие советы «как избежать похмелья».
Не пейте больше, чем вы думаете, с чем может справиться ваше тело. Если вы не уверены, сколько это стоит, будьте осторожны.
Не пейте натощак. Прежде чем начать пить, примите пищу, содержащую углеводы (например, макароны или рис) или жиры.
Еда поможет замедлить усвоение алкоголя вашим организмом.
Не пейте напитки темного цвета, если вы обнаружили, что к ним чувствительны. Они содержат природные химические вещества, называемые конгенерами, которые раздражают кровеносные сосуды и ткани мозга и могут усугубить похмелье.
Пейте воду или негазированные безалкогольные напитки между каждым алкогольным напитком. Газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя в организм.
Перед сном выпейте около пол-литра воды. Держите стакан воды у кровати, чтобы пить, если вы просыпаетесь ночью.