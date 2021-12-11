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Обнаружена невидимая версия Омикрона, которую будет труднее отследить

9:30:4012/10/2021
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Новые данные показывают, что два укола действительно помогают предотвратить серьезное заболевание, вызванное мутантным штаммом.

Первоначальные исследования предполагают, что родственник мутантного варианта имеет свой собственный набор мутаций. Фото: Pixabay.com

Ученые считают, что они нашли «скрытую» версию Омикрона, которую, возможно, будет труднее отследить. Считается, что вместе с вариантом Covid возникла «сестринская» версия, которая угрожает нарушить продвижение Великобритании к выходу из пандемии, пишет thesun.co.uk.

Они назвали его более хитрой версией, так как при использовании ПЦР-тестов его сложнее отличить от других вариантов. У него много таких же мутаций, что и у Omicron, но, похоже, отсутствует одна, которая позволяет лабораториям обнаруживать, а затем отмечать случаи.

Новая форма была впервые обнаружена в Южной Африке, Австралии и Канаде - ни одного из семи известных случаев в Великобритании. Вчера руководители здравоохранения Австралии впервые сообщили о своем открытии BA.2.

Он был обнаружен у человека из Южной Африки, который приехал из Гаутенга, который видел взрыв ящиков Omicron. Первоначальные исследования предполагают, что родственник мутантного варианта имеет свой собственный набор мутаций.

Он может быть более заразным, чем Дельта, и способен избегать вакцинации, такой как Омикрон, но по нему необходимо провести гораздо больше исследований.

Министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат сказала: «Мы стоим здесь и анонсируем новую версию Омикрона, и это первая в мире».

Главный санитарный врач Питер Эйткен сказал, что эксперты выяснили разницу, пояснив: «<Они> признали, что есть различия между полной и нормальной классификацией Omicron, и передали ее в международный комитет в очень короткие сроки.

«Теперь это привело к переклассификации Омикрона. У него достаточно генов, чтобы его можно было отнести к Омикрону, но мы не знаем о нем достаточно, чтобы понять, что это означает с точки зрения клинической серьезности и эффективности вакцины.

«Что мы действительно знаем, так это то, что Омикрон более заразен и более заразен».

Это происходит по мере того, как Великобритания готовится к введению новых ограничений, и Борис Джонсон готов объявить о Плане Б.

Источники в правительстве сообщили The Sun, что жесткие меры могут вступить в силу уже завтра утром.

Высокопоставленные члены кабинета министров собрались, чтобы утвердить изменения, которые означают новый удар по надеждам на нормальное Рождество.

Всего несколько дней назад правительство призывало британцев продвигаться вперед с планами праздничных вечеринок и заявило, что не намерено нажимать кнопку паники.

Но быстро растущее число случаев мутации - а доказательства того, что вакцины могут быть не столь эффективными - заставили ПМ действовать быстро.

Ученые предупреждают, что до 1000 британцев каждый день теперь могут заражаться очень заразной формой вируса, а количество новых случаев удваивается каждые три дня.

Но новые данные показывают, что наличие бустерного джеба Pfizer защитит от варианта Omicron.

Многообещающие результаты первоначальных лабораторных исследований были получены в связи с тем, что правительство настоятельно призывает всех британцев получить бустеры, как только они будут иметь на это право.

Армия Sun's Jab призвала всех британцев выйти вперед и сделать свой спасительный выстрел, при этом также потребовались добровольцы для проведения развертывания.

Когда Omicron впервые появился в начале этого месяца, ученые предупредили, что вакцины могут не вводиться.

Новые данные показывают, что два укола действительно помогают предотвратить серьезное заболевание, вызванное мутантным штаммом.

Но, как показало исследование, повторная инъекция или третья доза «повышает иммунитет», и это то, что необходимо, чтобы успешно победить этот вариант.

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