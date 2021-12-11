Лунный календарь для новогодней капусты: когда солить и квасить капусту по лунному календарю в декабре 2021 года

Капуста уже давно стала постоянно гостьей множества российских столов. Эта закуска крайне популярна и используется в качестве ингредиента в супах, салатах и других блюдах. Чтобы квашение и соление прошли удачно, важно опираться на благоприятные и неблагоприятные для этого дни. Лунный календарь содержит актуальную информацию о том, когда лучше всего квасить и солить любимый овощ, а когда эту процедуру проводить не стоит.
Для квашения капусты по лунному календарю существует несколько рекомендаций:
• Важным нюансом в определении дня работы с капустой является фаза луны. По советам астрологов, квашение и соление капусты лучше проводить на растущую луну, в первой и второй ее фазе. Нельзя проводить засолку овоща в полнолуние и новолуние, иначе вы рискуете испортить продукты.
• Также важно ориентироваться на лунный знак зодиака. Самыми благоприятными знаками из двенадцати возможных считаются Овен, Телец, Лев, Стрелец и Козерог. Не стоит квасить капусту, если луна находится в знаке Рак, Дева и Рыбы.
• Последней важной рекомендацией является опора на лунные сутки. Самая лучшая капуста получается на 5, 6 и 7 лунные дни.
Важно солить капусту в хорошем настроении, чтобы не заполнять пространство вокруг негативной энергетикой и не утяжелить для себя рабочий процесс.
Лунный календарь квашения и соления капусты в декабре 2021 года.
Благоприятные дни: 12, 13, 14, 15, 16 декабря.
Неблагоприятные дни: 11, 19, 20, 21, 24, 25, 26 декабря.
Остальные дни, не включенный в список, являются нейтральными.