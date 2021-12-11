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12 декабря ожидается очень мощная магнитная буря декабря 2021-го: как спокойно встретить зимний космический ураган на Солнце?

5:30:5112/11/2021
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Следующая геомагнитная буря состоится 12 декабря, и к ней необходимо правильно подготовиться.

Геомагнитные бури особенно опасны в зимнее время года. Фото: Pixabay
Геомагнитные бури особенно опасны в зимнее время года. Фото: Pixabay

Геомагнитные бури всегда оказывали негативное влияние на состояние здоровья всех метеозависимых людей. Астрологи прогнозируют, что следующая вспышка на Солнце произойдет 12 декабря. К ней необходимо правильно подготовиться для того, чтобы спокойно встретить их. Стоит отметить, что она будет очень мощной, поэтому ей стоит уделить особое внимание.

В первую очередь, стоит отменить все свои важные дела и планы, связанные со всеми важными сферами вашей жизни. Это необходимо обязательно сделать для того, чтобы избежать проблем, которые потенциально могут возникнуть из-за вашей повышенной усталости. Рекомендуется не заниматься тем, что отнимает большое количество энергии, физических и моральных сил.

Во-вторых, лучше всего провести время дома наедине с самим собой, отменив все важные встречи с друзьями, коллегами, родственниками и второй половинкой. Сделать это стоит потому, что одним из симптомов, который будет преследовать вас на протяжении всего дня, станет изменчивость настроения. Для того, чтобы избежать возможные конфликты со своими родными и близкими, лучше всего остаться дома.

Помимо этого, стоит отказаться от вредных привычек за несколько дней до начала геомагнитных ударов и во время них. Ни в коем случае нельзя употреблять нездоровую пищу, алкоголь, сигареты и от всего другого, что негативно влияет на состояние вашего организма. Ни для кого не секрет, что лучше всего сделать это навсегда, но даже временное ведение здорового образа жизни окажет положительное влияние. Стоит отметить, что необходимо чаще проводить время на свежем воздухе для того, чтобы головной мозг постоянно насыщался кислородом. Для этого стоит больше гулять, ходить пешком на длинные дистанции и проветривать помещение, в котором вы находитесь.

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