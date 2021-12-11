Люди с психическими расстройствами имеют в пять раз больше шансов умереть от коронавируса

Согласно новому исследованию ученых, занимающихся данными здравоохранения Манчестерского университета, у людей с психотическими расстройствами, такими как шизофрения, в пять раз больше шансов умереть от COVID-19 и в три раза выше вероятность госпитализации.
Наиболее подробное на сегодняшний день исследование, посвященное изучению исходов COVID-19 у людей с различными диагнозами тяжелого психического заболевания в Великобритании, опубликовано сегодня в журнале Molecular Psychiatry .
У людей с психотическими расстройствами шансы умереть от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем у людей без тяжелых психических заболеваний. Шансы умереть от COVID-19 были на 3,76 выше у людей с биполярным расстройством и на 1,99 выше у людей с большим депрессивным расстройством, пишет medicalxpress.com.
Среди людей с COVID-19 с психотическими или биполярными расстройствами был самый высокий уровень инфицирования, приводящего к госпитализации: 35,8 процента и 37,3 процента соответственно по сравнению с 16,6 процентами среди людей без серьезных психических заболеваний.
А среди людей с COVID-19, которые были госпитализированы, более половины людей с психотическими расстройствами - 52,6 процента - не выжили по сравнению с 37,5 процентами среди тех, кто не имел серьезных психических заболеваний.
Исследование проводилось в Биобанке Великобритании, который представляет собой крупномасштабную биомедицинскую базу данных и исследовательский ресурс, содержащий информацию о генетике, образе жизни и здоровье от полумиллиона участников из Великобритании.
База данных UK Biobank, которая включает образцы крови , сканирование сердца и мозга, а также генетические данные 500 000 добровольцев, доступна во всем мире для утвержденных исследователей, которые проводят исследования, связанные со здоровьем , в интересах общества.
Из лиц, включенных в это исследование, 1925 человек страдали шизофренией или другими психотическими расстройствами в течение жизни, 1483 человека страдали биполярным расстройством и 41 448 человек страдали большим депрессивным расстройством.
Образцы сравнивали с 402 440 участниками британского биобанка, у которых не было данных об этих условиях.
Участники британского биобанка отслеживались с 31 января 2020 года, первой смерти, связанной с COVID-19 в Великобритании, до 28 февраля следующего года.
В общей сложности 16 282 человека дали положительный результат на COVID-19, 2885 были госпитализированы и 1081 умерли.
Хотя участники британского биобанка сейчас в основном старше 65 лет и на 95 процентов белые, авторы утверждают, что результаты по-прежнему имеют важное значение для общественного здравоохранения.
Более высокие показатели неблагоприятных исходов COVID-19 среди людей с тяжелыми психическими заболеваниями были частично связаны с рядом факторов, включая принадлежность к мужскому полу, принадлежность к этническому меньшинству, пожилой возраст и наличие определенных респираторных и метаболических заболеваний.
«Это наиболее полное исследование, посвященное изучению исходов COVID-19 у людей с различными типами тяжелых психических заболеваний в Великобритании. Оно показывает, что люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в частности психозами, испытывают значительно худшие результаты в результате COVID-19, которые лишь частично объясняются уже существующими физическими заболеваниями », - говорит д-р Ламиес Хассан.
Однако более половины избыточного риска нельзя отнести ни к одному из измеренных социально-демографических, клинических факторов или факторов образа жизни, включая ряд ранее существовавших состояний физического здоровья.
Ведущий автор доктор Ламиес Хассан из Манчестерского университета сказал: «Это наиболее полное исследование, посвященное изучению исходов COVID-19 у людей с различными типами тяжелых психических заболеваний в Великобритании.
«Это показывает, что люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в частности психозами, испытывают значительно худшие результаты в результате COVID-19, что лишь частично объясняется уже существующими физическими заболеваниями.
Соавтор доктор Брендон Стаббс из Королевского колледжа Лондона добавил: «Необходимы участие и действия всех людей, работающих в сфере COVID-19 и физического здоровья, чтобы устранить это неравенство и принять упреждающий подход к защите этого населения как в краткосрочной, так и в краткосрочной перспективе. и в долгосрочной перспективе ».
«Это может, например, включать предоставление индивидуальных медицинских вмешательств для людей, живущих с психическими заболеваниями, расширение доступа к программам вакцинации и / или повышение доступности скрининга и лечения COVID-19, а также других состояний физического здоровья, которые могут ухудшить здоровье. и социальные последствия COVID-19 для этих малообеспеченных слоев населения ».
Доктор Джо Ферт из Манчестерского университета сказал: «Пандемия COVID-19 еще раз высветила плохие показатели физического здоровья, которые мы наблюдаем у людей, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями. Ясно, что существует острая необходимость в усилении ухода за этим особенно сильным заболеванием".