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11.12
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Что Ванга говорила про зеркальную дату 12.12.2021. Стоит ли ждать опасностей в этот уникальный день «четырех двоек»?

6:00:5112/11/2021
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Следующая зеркальная дата состоится 12 декабря, и Ванга предсказала, что может произойти в этот день.

Ванга всегда с точностью предсказывала события в будущем. Фото: FBM
Ванга всегда с точностью предсказывала события в будущем. Фото: FBM

Зеркальными датами называют дни, в которые совпадают число и месяц. Следующей и последней в этом году станет 12 декабря (12.12). Как и в остальные подобные даты, в этот день будет царить особая энергетика, которая поспособствует совершению некоторых событий. Об этом в свое время говорила сама Ванга, предсказания которой недавно были опубликованы.

Болгарская провидица говорила о том, что в этот день может произойти сразу несколько важных для всего человечества событий. Это касается, в первую очередь, всех астрологических событий и всего того, что происходит в космосе. Ванга не говорила с точностью о том, что может произойти в небе, но это означает, что возможно приземление какого-либо космического объекта на Землю, колебания энергетических потоков планет и звезд, а также другие происшествия.

Помимо этого, нельзя исключать, что в некоторых точках планеты произойдут чрезвычайные происшествия или стихийные бедствия. Особенно повысится вероятность ураганов, землетрясений, цунами и прочие события, которые могут негативно повлиять на жизнь человека в глобальном смысле. Ванга предупреждала, что от этого не смогут спастись многие люди, и поэтому необходимо тщательно подготовиться к следующей зеркальной дате.

Стоит отметить, что Ванга говорила и о том, что какая-то болезнь может распространяться быстрее и нанести новый удар по здоровью многих людей. Безусловно, речь, скорее всего, идет об инфекции Covid-19, поэтому не исключено, что именно с 12 декабря начнется новая волна коронавируса или мутация, которая нанесет огромный ущерб всему человечеству.

Провидица отмечала, что это станет огромным испытанием абсолютно для всех жителей планеты, из-за чего стоит быть готовым к тому, что все меры профилактики могут не сработать, в том числе, это касается изобретенной вакцины.

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вангапредсказаниезеркальная дата
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