Сойкин день: как увидеть свою судьбу и будущее в зеркале 11 декабря

11 декабря по народному календарю отмечается Сойкин день в честь небольшой и яркой птички с хохолком на голове и длинным хвостиком.
Эти птицы достаточно выносливые, чтобы выжить круглый год в очень холодном климате, они весь летний сезон запасают дополнительное питание в расщелинах коры, добывая его в суровом климате. При этом они гнездятся и выводят своих детенышей в конце зимы и начале весны, а не в течение временного северного летнего сезона.
Большая часть их рациона состоит из желудей, орехов и семян, хотя они также едят мелких существ, таких как гусеницы, кузнечики и жуки. Однако некоторые из них запятнали свою репутацию, когда съели яйца птенцов чужих птиц.
Сойкин день возник на Руси не просто так. В народе это праздник приветствия сойки, которая прилетает в период суровой русской зимы именно 11 декабря. Стоит отметить, что с этим праздником также связан церковный день почтения памяти мученика Иринарха Севастийского. Поэтому его иногда называют Иринарховым днем.
По народной традиции Сойка считается покровительницей новорожденных. Тем, кто родился в ее день, сойка принесет на своем хвосте счастье и удачу.
Считалось добрым знаком, если в этот день к окну подлетала эта птичка – значит, что в доме скоро произойдет счастье.
В Сойкин день люди гадали на успешную торговлю. Для этого выходили на улицу и бросали в сугроб несколько монет, а затем начинали их искать. Если находилась первой мелкая монета, то удачи не будет. Если находился рубль – в семье наступит благополучие.