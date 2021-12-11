Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сойкин день: как увидеть свою судьбу и будущее в зеркале 11 декабря

1:00:2912/11/2021,София Мальцева
0

По народной традиции Сойка считается покровительницей новорожденных. Тем, кто родился в ее день, сойка принесет на своем хвосте счастье и удачу.

По народной традиции Сойка считается покровительницей новорожденных. Фото: Pixabay.com

11 декабря по народному календарю отмечается Сойкин день в честь небольшой и яркой птички с хохолком на голове и длинным хвостиком.

Эти птицы достаточно выносливые, чтобы выжить круглый год в очень холодном климате, они весь летний сезон запасают дополнительное питание в расщелинах коры, добывая его в суровом климате. При этом они гнездятся и выводят своих детенышей в конце зимы и начале весны, а не в течение временного северного летнего сезона.

Большая часть их рациона состоит из желудей, орехов и семян, хотя они также едят мелких существ, таких как гусеницы, кузнечики и жуки. Однако некоторые из них запятнали свою репутацию, когда съели яйца птенцов чужих птиц.

Сойкин день возник на Руси не просто так. В народе это праздник приветствия сойки, которая прилетает в период суровой русской зимы именно 11 декабря. Стоит отметить, что с этим праздником также связан церковный день почтения памяти мученика Иринарха Севастийского. Поэтому его иногда называют Иринарховым днем.

По народной традиции Сойка считается покровительницей новорожденных. Тем, кто родился в ее день, сойка принесет на своем хвосте счастье и удачу.

Считалось добрым знаком, если в этот день к окну подлетала эта птичка – значит, что в доме скоро произойдет счастье.

В Сойкин день люди гадали на успешную торговлю. Для этого выходили на улицу и бросали в сугроб несколько монет, а затем начинали их искать. Если находилась первой мелкая монета, то удачи не будет. Если находился рубль – в семье наступит благополучие.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиСойкин деньприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Видели сойку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сойкин день: как увидеть свою судьбу и будущее в зеркале 11 декабря
1:00:29 12/11/2021
Сойкин день: как увидеть свою судьбу и будущее в зеркале 11 декабря
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 декабря 2021 в России и мире
12:20:23 12/11/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 декабря 2021 в России и мире
БердскПогода в Бердске 11 декабря 2021: как порадует погода жителей в субботний день, рассказываем
11:30:45 12/10/2021
Погода в Бердске 11 декабря 2021: как порадует погода жителей в субботний день, рассказываем
Шикарные поздравления для родных и близких с Днем вертолетчика 11 декабря 2021
11:15:45 12/10/2021
Шикарные поздравления для родных и близких с Днем вертолетчика 11 декабря 2021
Сестринские знаки Зодиака: что это такое и чья вы пара?
11:00:49 12/10/2021
Сестринские знаки Зодиака: что это такое и чья вы пара?
Симптомы Омикрона: врач рассказал о «пурпурной сыпи» у детей при заболевании
10:00:47 12/10/2021
Симптомы Омикрона: врач рассказал о «пурпурной сыпи» у детей при заболевании
Обнаружена невидимая версия Омикрона, которую будет труднее отследить
9:30:40 12/10/2021
Обнаружена невидимая версия Омикрона, которую будет труднее отследить
Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи
9:15:50 12/10/2021
Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи
Люди с психическими расстройствами имеют в пять раз больше шансов умереть от коронавируса
9:00:07 12/10/2021
Люди с психическими расстройствами имеют в пять раз больше шансов умереть от коронавируса
Виагра оказалась полезной при болезни Альцгеймера: ее можно прописать для лечения деменции
8:30:21 12/10/2021
Виагра оказалась полезной при болезни Альцгеймера: ее можно прописать для лечения деменции