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10.12
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Зеркальная дата 12.12.2021: ритуалы для приманивания денежных и потоков удачи в день силы «четырех двоек и трех единиц»

8:15:2312/10/2021
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Зеркальные даты являются наиболее благоприятными для привлечения денег и удачи.

Зеркальная дата дает магическим ритуалам особую силу. Фото: Pexels.com
Зеркальная дата дает магическим ритуалам особую силу. Фото: Pexels.com

Декабрь является по-настоящему волшебным месяцем. Именно поэтому он припас для нас волшебную зеркальную дату, которая приходится на 12 декабря 2021 года. Это магические день, когда можно загадать желания, гадать на судьбу и любовь, а также проводить магические обряды и ритуалы, читать заговоры. Это число является особенным в мире зеркальных дат. Оно является последним в году и содержит в себе две дюжины, то есть 12.12.

Обращаясь к нумерологии, мы можем сложить между собой 1 и 2 и получить число 3. Сложив между собой две 3, мы получим 6. Числа 3 и 6 отвечают за определенное энергетическое поле. Например, тройка ответственна за обучение, получение знание и погружение в суть чего-либо. Астрологи и нумерологи утверждают, что день, содержащий в себе тройки, очень благоприятен для работы и обучения, вследствие чего можно добиться больших успехов. Шестерка же ответственна за энергию созидания, поэтому стоит отвести декабрьский день творчеству, погрузиться в него с интересом, открыть для себя что-то новое.

Помимо прочего, зеркальные даты отлично привлекают деньги и удачу в вашу жизнь. Чтобы усилить их притяжение, необходимо провести несколько соответствующих ритуалов.

Ритуал на привлечение денег в зеркальную дату.

Чтобы привлечь в свою жизнь прибыль и стабильность в финансовой сфере, вам необходимо собрать на столе все свои наличные: купюры и монеты даже маленького номинала. Сложите их в кучу, словно сокровище, а затем зажгите свечу. Проведите над деньгами по часовой стрелке ровно 12 раз, а затем произнесите следующие слова: «Кошелек мой никогда не будет пустым, как сейчас. Время пройдет, ничего не поменяется». После этого затушите свечу, а деньги сложите в кошелек. Необходимо, чтобы они пролежали там три дня.

Ритуал на привлечение удачи в зеркальную дату.

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу, 12 декабря вам необходимо встать до восхода и открыть в доме все окна. Воздух впустит в ваш дом магическую энергетику предстоящего дня и поможет вашим желаниям реализоваться. Затем возьмите чистый лист и напишите на нем 12 своих желаний в виде списка. При написании важно сохранять позитивный настрой, искренне верить в то, что у вас все получится и все сбудется. Если вы войдете в баланс с энергетикой зеркальной даты, то уже к концу предстоящего года вы вычеркните из листа желаний все, о чем мечтали.

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