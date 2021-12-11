11 декабря 2021 – День вертолетчика: поздравления и открытки для смелых духом людей

Твоя музыка — гул винта,
На стеклах солнце сияет,
Ты поднимаешься в небо,
И птицы берут тебя в стаю.
Руки лежат на штурвале,
Внизу осталась земля,
Сегодня с Днем вертолетчика
Тебя поздравляю я.
Желаю чистого неба,
И ровной песни мотору,
Удача летит пусть рядом
Винтом, разрезая просторы.
Неба синего простор,
Высота скалистых гор,
Там где не пройдет пехота,
То подвластно вертолету!
За штурвалом вертолетчик,
Бодр, уверен и силен!
И покой российских граждан
Смело охраняет он!
В этот праздник благородный
Вам желаем жить без бед!
И от нас от мирных граждан
Всем вертолетчикам привет!
Вертолетчик, поздравляю
С торжеством твоим тебя!
Безопасности, спокойствия желаю,
Чтоб прозрачны были небеса.
Пусть удача будет рядом
И хранит от всяческой беды.
Осеняет пусть незримым взглядом,
Чтоб любой достигнуть высоты.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru