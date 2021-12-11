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11 декабря 2021 – День вертолетчика: поздравления и открытки для смелых духом людей

7:15:1312/10/2021
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В России День вертолётчика отмечают уже более 10 лет. Приходится он на вторую субботу декабря.

День вертолетчика

Твоя музыка — гул винта,
На стеклах солнце сияет,
Ты поднимаешься в небо,
И птицы берут тебя в стаю.

Руки лежат на штурвале,
Внизу осталась земля,
Сегодня с Днем вертолетчика
Тебя поздравляю я.

Желаю чистого неба,
И ровной песни мотору,
Удача летит пусть рядом
Винтом, разрезая просторы.

День вертолетчика

Неба синего простор,
Высота скалистых гор,
Там где не пройдет пехота,
То подвластно вертолету!

За штурвалом вертолетчик,
Бодр, уверен и силен!
И покой российских граждан
Смело охраняет он!

В этот праздник благородный
Вам желаем жить без бед!
И от нас от мирных граждан
Всем вертолетчикам привет!

День вертолетчика

Вертолетчик, поздравляю
С торжеством твоим тебя!
Безопасности, спокойствия желаю,
Чтоб прозрачны были небеса.

Пусть удача будет рядом
И хранит от всяческой беды.
Осеняет пусть незримым взглядом,
Чтоб любой достигнуть высоты.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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