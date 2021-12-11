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Шикарные поздравления для родных и близких с Днем вертолетчика 11 декабря 2021

11:15:4512/10/2021
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В России День вертолётчика отмечают уже более 10 лет. Приходится он на вторую субботу декабря.

День вертолетчика

В День вертолетчика я вам желаю
Чистого, светлого неба без края,
Чтобы поломок совсем не случалось,
И в выси солнышко вам улыбалось!

Чтобы семья ожидала бы дома,
Чтобы была вам удача знакома,
Ваш оптимизм чтоб вовек не кончался,
Силы, здоровья запас пополнялся!

***

Как птицы гордые парите в синем небе,
И выполняете задания опасные.
Вы вертолетчики, отважные и смелые,
В глазах огонь, в сердцах бесстрашие!

Желаю, пусть погода будет летной,
Не подведет железный, верный друг.
Желаю вам поменьше трудных перелетов,
Спасибо за опасный, за ваш тяжелый труд!

День вертолетчика

Поздравляю я сегодня всех пилотов,
Что без опаски управляют вертолетом,
Желаю вам удачных лишь полетов,
Чтоб приносила удовольствие работа!

Пускай погода будет солнечной и ясной, Чтобы полеты ваши были безопасны, Я вам желаю без труда, легко взлетать, И также просто вертолет всегда сажать!

***

Пусть пособит вам погода
Для отличного полета!
Водить смело вертолет
Вам желаю круглый год,
Будет лет пускай ваш гладок:
Легких взлетов и посадок!
И пускай каждый из вас
В своем деле будет ас!

Стихи: Поздравок
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