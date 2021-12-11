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Живописные открытки и картинки с поздравлениями в Международный день гор 11 декабря

3:15:2212/11/2021
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Международный день гор официально отмечают 11 декабря. Праздник был принят Генеральной Ассамблеей ООН в январе 2003 года. Цель праздника — обратить внимание на важность развития горных регионов.

Международный день гор

Всех, кто горы любит очень
Поздравляю нынче я.
Пусть романтика походов
Вдохновляет вас, друзья.

Манят новые вершины,
Силы и успех дают.
От восторга на пределе
Души ваши пусть поют.

Будут рядом с вами в деле
Лишь надежные друзья.
И не будет в окружении
Лицемерия, вранья.

Международный день гор

Лучше гор могут быть только горы,
Так сказал нам великий поэт,
Ну а мы и не стали бы спорить,
Лучше гор ничего в мире нет!

Они нас опьяняют и манят,
Мы величием их сражены,
Их вершин не увидеть в тумане,
Будьте ж люди, как горы сильны!

Международный день гор

Небо, солнце, облака, простор, Чистый воздух, воздух гор, И ни к чему пустые споры, Лучший отдых — это горы! Я с Днем гор вас поздравляю, Вершин прекрасных вам желаю, Чтоб в горы вы всегда стремились, Душой и телом закалились! Чтоб были вы сильны, могучи, Чтоб покорились вам все кручи!

Стихи: Поздравок
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