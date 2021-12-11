С Международным днем танго – чувственные поздравления для танцоров 11 декабря

Два тела в страстном поединке
Сплелись и начинают бой.
Звучит на старенькой пластинке
Мотив мелодии родной.
Они танцуют друг для друга,
Часы остановили ход.
Рука тверда, спина упруга.
Шаг, два, вдруг резкий поворот.
Не разобрать, где победитель,
Кто проиграл и побежден.
Танго — один лишь здесь правитель,
На бесконечность утвержден.
Душа потребует волненья,
Все повторится вновь и вновь.
В одном его предназначенье:
Синоним танго - есть любовь!
Танго — это мир особый,
Это — страстный разговор.
В танце этом превосходном
Есть накал, любовь, задор.
В ритме чувственном пусть этом
Вас почаще кружит жизнь.
Танец этот бесподобный
Дарит вам пусть оптимизм.
В ритме танго закружиться,
Несомненно, каждый рад,
Чтоб душой освободиться
От всех жизненных преград!
Взгляд и пластика партнёров
Страсти искренней полны,
Кажется, что искры скоро
Будут между них видны.
Только чувственное танго
Может поражать сердца.
В этом танце нет обмана —
Страсть до самого конца!
Стихи: Поздравок
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