Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Необычные гадания на любовь, удачу и деньги в ночь на 31 декабря: что сделать правильно, чтобы желание обязательно исполнилось?

6:30:4812/11/2021
0

31 декабря является одним из самых сильных дней для гаданий, которые необходимо сделать правильно.

Гадания на Новогоднюю ночь считаются очень сильными. Фото: Pixabay
Гадания на Новогоднюю ночь считаются очень сильными. Фото: Pixabay

Гадания занимают особое место в жизни многих современных людей. Для того, чтобы удачно погадать на любовь, удачу, деньги и все другие важные сферы вашей жизни, вам необходимо, во-первых, сделать все правильно, а во-вторых, знать дату, в которую это можно будет сделать. Следующей и последней сильной для гаданий датой станет 31 декабря, а именно новогодняя ночь.

Для гадания на любовь и своего будущего суженого вам понадобятся стакан воды и палочка. На ночь вам нужно наполнить прозрачный стеклянный стакан чистой водой и положить поперек палочку на края емкости. Затем необходимо поставить его на ночь под кровать. Именно в эту ночь вы сможете увидеть во сне свою вторую половинку. Считается, что образ будет максимально четким и ясным: вы сможете увидеть и понять, как он выглядит, и какие у вас будут отношения.

Если вы хотите узнать, будет ли следующий год удачным для вас во всех смыслах, вам необходимо приобрести коробок спичек. Возьмите 16 спичек, возьмите половину и нарисуйте на них ручкой крестики. Затем положите их обратно в коробок, тщательно перемешайте и достаньте 8 любых спичек. Чем больше помеченных вам попадется, тем больше вам будет вести в 2022 году.

Для гадания на деньги вам понадобится колода карт. Сначала вам необходимо перетасовать все 36 или 54 карт и разделить их на три равные части. После этого, не раскрывая и не смотря на то, что лежит в каждой из них, выберите одну из трех частей. После этого, посчитайте, сколько тузов оказалось именно в той колоде, которую вы взяли. Чем больше будет тузов, тем лучше будет ваше финансовое положение в грядущем году.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
исполнение желаниягадания 202131 декабря 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как часто вы гадаете на любовь, удачу и деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Необычные гадания на любовь, удачу и деньги в ночь на 31 декабря: что сделать правильно, чтобы желание обязательно исполнилось?
6:30:48 12/11/2021
Необычные гадания на любовь, удачу и деньги в ночь на 31 декабря: что сделать правильно, чтобы желание обязательно исполнилось?
Ксения Бородина призналась: стала больше думать о сексе в 38 лет после расставания с супругом
6:11:20 12/11/2021
Ксения Бородина призналась: стала больше думать о сексе в 38 лет после расставания с супругом
Что Ванга говорила про зеркальную дату 12.12.2021. Стоит ли ждать опасностей в этот уникальный день «четырех двоек»?
6:00:51 12/11/2021
Что Ванга говорила про зеркальную дату 12.12.2021. Стоит ли ждать опасностей в этот уникальный день «четырех двоек»?
Шестилетний мальчик умер в больнице после наркоза в кабинете стоматолога в Петербурге
5:52:28 12/11/2021
Шестилетний мальчик умер в больнице после наркоза в кабинете стоматолога в Петербурге
Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года
5:43:08 12/11/2021
Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года
Чтение Таро на одну карту на 11 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
5:38:37 12/11/2021
Чтение Таро на одну карту на 11 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 11 декабря 2021 года
5:36:03 12/11/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 11 декабря 2021 года
12 декабря ожидается очень мощная магнитная буря декабря 2021-го: как спокойно встретить зимний космический ураган на Солнце?
5:30:51 12/11/2021
12 декабря ожидается очень мощная магнитная буря декабря 2021-го: как спокойно встретить зимний космический ураган на Солнце?
Симптомы инфаркта мозга перечислил врач. От этого заболевания скончался Александр Градский
5:24:00 12/11/2021
Симптомы инфаркта мозга перечислил врач. От этого заболевания скончался Александр Градский
Двойной тариф за работу 31 декабря: кому положен из россиян за работу в официально праздничный день. И когда дадут зарплату за декабрь
5:06:28 12/11/2021
Двойной тариф за работу 31 декабря: кому положен из россиян за работу в официально праздничный день. И когда дадут зарплату за декабрь