Необычные гадания на любовь, удачу и деньги в ночь на 31 декабря: что сделать правильно, чтобы желание обязательно исполнилось?

Гадания занимают особое место в жизни многих современных людей. Для того, чтобы удачно погадать на любовь, удачу, деньги и все другие важные сферы вашей жизни, вам необходимо, во-первых, сделать все правильно, а во-вторых, знать дату, в которую это можно будет сделать. Следующей и последней сильной для гаданий датой станет 31 декабря, а именно новогодняя ночь.
Для гадания на любовь и своего будущего суженого вам понадобятся стакан воды и палочка. На ночь вам нужно наполнить прозрачный стеклянный стакан чистой водой и положить поперек палочку на края емкости. Затем необходимо поставить его на ночь под кровать. Именно в эту ночь вы сможете увидеть во сне свою вторую половинку. Считается, что образ будет максимально четким и ясным: вы сможете увидеть и понять, как он выглядит, и какие у вас будут отношения.
Если вы хотите узнать, будет ли следующий год удачным для вас во всех смыслах, вам необходимо приобрести коробок спичек. Возьмите 16 спичек, возьмите половину и нарисуйте на них ручкой крестики. Затем положите их обратно в коробок, тщательно перемешайте и достаньте 8 любых спичек. Чем больше помеченных вам попадется, тем больше вам будет вести в 2022 году.
Для гадания на деньги вам понадобится колода карт. Сначала вам необходимо перетасовать все 36 или 54 карт и разделить их на три равные части. После этого, не раскрывая и не смотря на то, что лежит в каждой из них, выберите одну из трех частей. После этого, посчитайте, сколько тузов оказалось именно в той колоде, которую вы взяли. Чем больше будет тузов, тем лучше будет ваше финансовое положение в грядущем году.