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День памяти русских солдат, погибших в Чечне: сильные слова и открытки 11 декабря

4:15:4812/11/2021
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Ежегодно 11 декабря отмечается День памяти погибших в Чечне. Это горестная страница в истории нашего народа.

День памяти русских солдат, погибших в Чечне

В сапогах или ботинках
На вертушке иль броне
А где пешком, как по старинке
Прошагал ты по Чечне

Ты не сеял смерть и хаос
Пленным горла не вскрывал
Нелюдей, убийц, бандитов
Как метлой ты выметал

Заглянул в лицо ты смерти
Но не дрогнул и не сдал назад
До конца стоял на каждом рубеже
Ты — Российской армии СОЛДАТ

Василий

День памяти русских солдат, погибших в Чечне

Через прорезь целика
Задавая пули вектор
Или в снайперский прицел
Ты прочесываешь сектор
Вот ветка колыхнулась хотя ветра нет
Вот птица поднялась, чего-то напугавшись
Внутри эмоции погасли, будто потушили свет
И замер ты как изваяние, дыхания набравшись
Какое-то неясное мелькание в прицеле
Вдруг плавно трансформируется в четкую фигуру
Врага, противника крадущегося к цели
Ну погоди милок, сейчас вкачу в башку тебе я пулю-дуру
Тихонько, на движенье встречное ловя
Подводишь жизни ты его последнюю черту
И жмешь на спусковой, на получи-ка сволочь, бля!
И просыпаешься в холодном как родник поту…
И сны вам эти не дают покоя
Не получается в душе сжечь до конца кроваые мосты
Пусть в мирной жизни вас покинет это все плохое
Пусть снятся девушки желанные, детишки и красивые цветы
От Василия

День памяти русских солдат, погибших в Чечне

Пацаны, пацаны, пацаны… Не видавшие этой войны Вы по жизни дурью не майтесь Духом будте сильны, поднимайтесь

Пацаны, пацаны, пацаны…
Хлебанувшие этой войны
Вам здоровых
и крепких семей
Лялек-дочек, богатырей-сыновей

Пацаны, пацаны, пацаны…
Не вернувшиеся с этой войны
Память
вечная ВАМ герои
Пусть земля будет пухом, спите в покое.

От Василия

Стихи: warchechnya.ru
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