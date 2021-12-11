Что важно помнить и сделать верующему в день памяти священномученика Серафима 11 декабря

Святой мученик Серафим, которого в миру звали Леонид Михайлович Чичагов, родился и вырос в Петербурге в одной из самых известных дворянских семей Костромской губернии. Он был очень успешным молодым человеком, занимался изучением иностранных языков, и военной истории. И жил обычной светской жизнью, вместе со своей женой Натальей посещал театры и балы.
У него была безупречная служба, с высокими наградами – десять российских и иностранных орденов – ему предсказывали блестящую карьеру, с государственной степенью. Однако в 34 года Леонид Чичагов, только что став полковником, шокировал Петербург решением уйти в отставку.
После встречи со святым Иоанном Кронштадтским в 1878 году все важные решения в жизни будущего святителя принимались с благословения этого святого. Вскоре после своего рукоположения в сан священника молодой отец Леонид Чичагов решил посетить Саровский монастырь — место духовных подвигов святого Серафима, которого тогда еще не канонизировали. Он пробыл там несколько дней, непрестанно молясь и приходя во все места, где жил старец Серафим. После чего решил взять себе имя в честь святого старца.
11 декабря 1937 года святого расстреляли на Бутовском полигоне. А в 1997 году, в феврале, святителя Серафима канонизировали на Архиерейском соборе русской православной церкви.
По традиции в этот праздник почитают Сойку – птицу, с красивым синим оперением и с хохолком. Ее очень любят в народе и почитают. В честь нее существует много примет и традиций. Считалось, если сегодня сойка подлетит к окну и будет кричать. Человек должен пойти за птичкой, она может привести его к счастью.