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Достойные поздравления в День Конституции Российской Федерации 12 декабря

11:15:0912/11/2021
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Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации по праву считается основным государственным Законом.

День Конституции Российской Федерации

В Конституции страны
Все права закреплены,
Чтобы каждый гражданин
Знал, что он здесь не один.

Право нужно уважать
И других не унижать,
Жить всегда в законных рамках,
Позабыть о речи хамской.

Конституции желаю,
Пусть её не нарушают,
И ещё десятки лет
Служит этот документ!

День Конституции Российской Федерации

Конституция — важный документ,
Как хорошо, что есть у нас она,
Ведь без нее в стране порядка нет,
С днем Конституции, любимая страна!

Пускай законы будут все соблюдены,
И знает каждый, кто, на что имеет право!
Пред Конституцией мы все всегда равны!
Пусть процветает лишь могучая держава!

День Конституции Российской Федерации

С Днем Конституции всех поздравляем! Право на отдых и труд утверждаем. Важно права нам свои защитить, Чтобы спокойно, уверенно жить.

Верить всегда, продвигаться вперед.
Нам Конституция это дает.
Стойкий, надежный закон есть она.
Следует ей пусть вся наша страна.

Стихи: Поздравок
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