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Мистическая длинная ночь: в чем мощь ночи с 21 на 22 декабря 2021 года на Зимнее солнцестояние. Сильные обряды

7:00:2512/11/2021
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Зимнее солнцестояние состоится в ночь с 21 на 22 декабря, и в этот день важно совершить обряды.

Ночь Зимнего солнцестояния всегда считалась мистической. Фото: Pixabay
Ночь Зимнего солнцестояния всегда считалась мистической. Фото: Pixabay

Стуки с самой длинной ночью в году называются Зимним солнцестоянием. В 2021 году это событие произойдет в ночь с 21 на 22 декабря. Считается, что эта ночь считается мистической, потому что именно в этот момент царит особенная энергия. Этим необходимо правильно воспользоваться и совершить особые ритуалы, которые могут принести удачу и успех на весь следующий год вплоть до Зимнего солнцестояния в 2022 году.

Наши предки считали, что именно в дату Зимнего солнцестояния произойдут обновления жизни, старые этапы сменятся новыми, а все недуги уйдут прочь из вашей жизни. Добро будет торжествовать над злом, и это будет происходить на протяжении всего дня. Ниже представлены обряды на избавление от старых проблем и привлечение удачи на будущее.

Для того, чтобы убрать все проблемы, которые давно преследуют вас, вам понадобится свеча. Зажгите ее и при свете пламени подумайте обо всех недугах, которые тревожат вас. Стоит представить ситуацию, когда вы избавитесь от этого и подумать об этом во всех подробностях. Делать это лучше всего с закрытыми глазами, чтобы полностью сосредоточиться на собственных мыслях и воображении.

Второй обряд связан с зарядом воды положительной энергией. Для этого вам необходимо налить питьевую воду в стеклянный стакан, кувшин или бутылку. Затем необходимо произнести над ней следующие слова: «Пусть удача моя будет длиться так же, как эта длинная ночь». Затем необходимо поставить эту воду на подоконник на всю ночь, чтобы она зарядилась энергией Луны и самой длинной ночи в году. Помимо этого, можно положить туда какую-либо серебряную вещь или монетку. На утро нужно выпить эту воду, что зарядит вас энергией на весь следующий год.

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мистикаобрядызимнее солнцестояние
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