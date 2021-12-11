Мистическая длинная ночь: в чем мощь ночи с 21 на 22 декабря 2021 года на Зимнее солнцестояние. Сильные обряды

Стуки с самой длинной ночью в году называются Зимним солнцестоянием. В 2021 году это событие произойдет в ночь с 21 на 22 декабря. Считается, что эта ночь считается мистической, потому что именно в этот момент царит особенная энергия. Этим необходимо правильно воспользоваться и совершить особые ритуалы, которые могут принести удачу и успех на весь следующий год вплоть до Зимнего солнцестояния в 2022 году.
Наши предки считали, что именно в дату Зимнего солнцестояния произойдут обновления жизни, старые этапы сменятся новыми, а все недуги уйдут прочь из вашей жизни. Добро будет торжествовать над злом, и это будет происходить на протяжении всего дня. Ниже представлены обряды на избавление от старых проблем и привлечение удачи на будущее.
Для того, чтобы убрать все проблемы, которые давно преследуют вас, вам понадобится свеча. Зажгите ее и при свете пламени подумайте обо всех недугах, которые тревожат вас. Стоит представить ситуацию, когда вы избавитесь от этого и подумать об этом во всех подробностях. Делать это лучше всего с закрытыми глазами, чтобы полностью сосредоточиться на собственных мыслях и воображении.
Второй обряд связан с зарядом воды положительной энергией. Для этого вам необходимо налить питьевую воду в стеклянный стакан, кувшин или бутылку. Затем необходимо произнести над ней следующие слова: «Пусть удача моя будет длиться так же, как эта длинная ночь». Затем необходимо поставить эту воду на подоконник на всю ночь, чтобы она зарядилась энергией Луны и самой длинной ночи в году. Помимо этого, можно положить туда какую-либо серебряную вещь или монетку. На утро нужно выпить эту воду, что зарядит вас энергией на весь следующий год.