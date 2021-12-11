Священномученик Серафим – покровитель врачей и ученых. Три небольшие молитвы для каждого

11 декабря отмечается память Святителя Серафима – покровителя врачей и ученых. Он был потомком известного дворянского рода и носил имя Леонид Чичагов. Обладал множеством талантов и способностей: он знал несколько языков, занимался музыкой, живописью, литературой, историей и медициной. Он сделал блестящую военную карьеру, но в 1890 году в звании полковника подал в отставку за всех, выбрав первое дело в жизни – служение Господу.
В монашестве Леониду Чичагову было дано новое имя в честь святого Серафима Саровского, который стал его святым покровителем. Отец Серафим сделал много усилий, чтобы служить Господу. Он оставался верен Церкви даже после революционных событий в России: он подвергался преследованиям, ссылке и заключению. А в декабре 1937 года отца Серафима казнили, обвинив в агитации. В 1997 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил его к лику святых новомучеников.
Стоит отметить, что в 34 года он уже был полковником. Он участвовал в сражении и видел ужасающее отсутствие надлежащей медицинской помощи раненым на поле боя. Он прослушал несколько курсов по медицине и написал две книги о том, что должно быть предоставлено с медицинской точки зрения на полях сражений. Эти книги все еще в печати.
По церковной традиции, Чичагов считается покровителем всех врачей и ученых. Поэтому к нему приходят за помощью в постижении тяжелых умственных трудов. Также к нему обращаются с молитвой при болезнях и других недугах.