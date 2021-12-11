Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

12 декабря – день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников: почему церковь чтит святого

3:30:5412/11/2021,София Мальцева
0

На Руси этот праздник называли Парамоновым днем или Парамон Зимоуказатель, потому что в праздник загадывали какая погода ожидается зимой.

Наши предки говорили – с 12 декабря зима надевает медвежью шубу и идет стучать по земле и в окна, приказывая женщинам вставать.

12 декабря в православных храмах почитают Святого мученика Парамона и 370 мучеников, которые пострадали вместе с ним за то, что исповедовали христианскую веру в 250 году, когда правил император Деция.

Губернатор восточных областей Аквиан заключил в тюрьму 370 верующих, призывая их отказаться от Христа, а вместо этого сделать жертву идолам. Когда христиане отказались, то их подвергли избиениям, чтобы при помощи пыток и угрозами смерти убедить их отказаться от Господа и поклоняться языческим идолам. Один местный житель, которого звали Парамон, прямо осудил жестокого правителя. Сказав, что верит только в Иисуса Христа, единого Господа. Они обезглавили святого Парамона, перед этим очень жестокого его пытав вместе с другими 370 мучениками.

На Руси этот праздник называли Парамоновым днем или Парамон Зимоуказатель, потому что в праздник загадывали какая погода ожидается зимой. Считалось, с этого дня реки полностью замерзают, а земля становится каменной. Наши предки говорили – с 12 декабря зима надевает медвежью шубу и идет стучать по земле и в окна, приказывая женщинам вставать.

Поэтому нужно было рано вставать, чтобы протопить печь. А дрова готовили заранее, к Парамонову дню. А тех, кто не успел их заготовить, теперь не могли попасть в лес, чтобы собрать поленьев.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиприметы день Святого мученика Парамона и 370 мучеников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причину смертельного ДТП с Собчак в Сочи назвали в МВД. Потерпевшими признаны 5 человек
3:31:53 12/11/2021
Причину смертельного ДТП с Собчак в Сочи назвали в МВД. Потерпевшими признаны 5 человек
12 декабря – день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников: почему церковь чтит святого
3:30:54 12/11/2021
12 декабря – день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников: почему церковь чтит святого
"Рубить нельзя, но очень хочется": Москвичам разрешили вырубать елки в лесу вплоть до Рождества за символический "штраф"
3:17:57 12/11/2021
"Рубить нельзя, но очень хочется": Москвичам разрешили вырубать елки в лесу вплоть до Рождества за символический "штраф"
Живописные открытки и картинки с поздравлениями в Международный день гор 11 декабря
3:15:22 12/11/2021
Живописные открытки и картинки с поздравлениями в Международный день гор 11 декабря
Как собственная дочь предсказала смерть священномученику Серафиму: чудесные события из жизни святого
3:00:07 12/11/2021
Как собственная дочь предсказала смерть священномученику Серафиму: чудесные события из жизни святого
Тайно снявшего алкогольную кодировку мужа зарезала жена, а труп спрятала в овраге под Челябинсклм
2:50:46 12/11/2021
Тайно снявшего алкогольную кодировку мужа зарезала жена, а труп спрятала в овраге под Челябинсклм
Священномученик Серафим – покровитель врачей и ученых. Три небольшие молитвы для каждого
2:30:30 12/11/2021
Священномученик Серафим – покровитель врачей и ученых. Три небольшие молитвы для каждого
С Международным днем танго – чувственные поздравления для танцоров 11 декабря
2:15:47 12/11/2021
С Международным днем танго – чувственные поздравления для танцоров 11 декабря
Что важно помнить и сделать верующему в день памяти священномученика Серафима 11 декабря
2:00:59 12/11/2021
Что важно помнить и сделать верующему в день памяти священномученика Серафима 11 декабря
Вакцина от омикрон-штамма коронавируса есть в России, сообщил Гинцбург
1:57:02 12/11/2021
Вакцина от омикрон-штамма коронавируса есть в России, сообщил Гинцбург