12 декабря – день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников: почему церковь чтит святого

12 декабря в православных храмах почитают Святого мученика Парамона и 370 мучеников, которые пострадали вместе с ним за то, что исповедовали христианскую веру в 250 году, когда правил император Деция.
Губернатор восточных областей Аквиан заключил в тюрьму 370 верующих, призывая их отказаться от Христа, а вместо этого сделать жертву идолам. Когда христиане отказались, то их подвергли избиениям, чтобы при помощи пыток и угрозами смерти убедить их отказаться от Господа и поклоняться языческим идолам. Один местный житель, которого звали Парамон, прямо осудил жестокого правителя. Сказав, что верит только в Иисуса Христа, единого Господа. Они обезглавили святого Парамона, перед этим очень жестокого его пытав вместе с другими 370 мучениками.
На Руси этот праздник называли Парамоновым днем или Парамон Зимоуказатель, потому что в праздник загадывали какая погода ожидается зимой. Считалось, с этого дня реки полностью замерзают, а земля становится каменной. Наши предки говорили – с 12 декабря зима надевает медвежью шубу и идет стучать по земле и в окна, приказывая женщинам вставать.
Поэтому нужно было рано вставать, чтобы протопить печь. А дрова готовили заранее, к Парамонову дню. А тех, кто не успел их заготовить, теперь не могли попасть в лес, чтобы собрать поленьев.