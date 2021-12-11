Можно ли 12 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученика Парамона Вифинского?

12 декабря отмечается христианский праздник в память о святом Парамоне и 370 христиан из Никомедии. Однажды Акилин, правитель Вифинии в царствование императора Деция, направлялся к горячим источникам в Бисалтии. Это было в то время, когда 370 христиан заключили в тюрьму по приказу Деция, поклониться в храме Исиды. После их отказа сделать это все они были обезглавлены. Увидев эту резню, праведный Парамон воскликнул: "Какое злодеяние-убивать так много праведников, да к тому же чужеземцев, как будто они были животными". Губернатор услышал эти слова и приказал схватить Парамона и взять его с собой под стражу. По дороге солдаты по-разному обращались с ним. Некоторые из них ударили его своими копьями, другие отрезали ему язык и другие части тела, и в итоге он был предан смерти в присутствии губернатора.
В народе день Парамона называли Зимоуказателем, поскольку именно в сегодня можно было узнать погоду на ближайшее время.
Кроме того, утром 12 декабря, брали метлы или веники, чтобы подмести снег с крыш. По обычаю, запрещалось использовать для этих целей лопату. По приметам, это делается, чтобы крыша не прохудилась.
Тем более к венику особо относились, веник считали волшебным. Поэтому запрещалось мести в одном доме разными вениками – это была примета, которой строго придерживались. Запрещалось держать веник под печкой – еда испортится.
В Парамонов день строгих запретов не существовало. Ограничения касались только одалживания. Нельзя было давать в долг соль, веник, посуду, украшения.