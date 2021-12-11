Захоронение Парамона Вифинского и 370-ти мучеников. Где сегодня находятся мощи святого. О чем молятся Парамону

В период гонений на христиан, злой правитель пытался заставить 370 христиан принести жертву идолам.
Хотя он угрожал смертью любому, кто откажется подчиниться его приказу, ни один из христиан не подчинился ему. В то время по дороге, проходящей рядом с храмом, проходил благочестивый человек по имени Парамон. Он остановился рядом с группой связанных людей и, узнав, что происходит, воскликнул: "О, скольких невинных и праведных людей желает убить этот нечестивый правитель, потому что они не склонятся перед его немыми и мертвыми идолами?
Затем Парамон продолжил свой путь. Однако разъяренный правитель послал слуг убить его. Они догнали его и схватили, сначала проколов ему язык шипом, а затем раздев и пронзив его насквозь. Святой Парамон с молитвой в сердце скончался, отдав Богу душу. После этого эти триста семьдесят мучеников, были обезглавлены мечом и таким образом вошли в бессмертное Царство Христа Господа. Они пострадали в 250 году. Этот период истории известен жестокими гонениями на христиан в Римской империи.
С тех пор к святому Парамону обращаются за укреплением веры, при разных недугах, болезнях, ослаблении духа. Главное, читать молитву от чистого сердца и с искренней верой в Господа Иисуса Христа.