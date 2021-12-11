Какой сегодня церковный праздник 11 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 11 декабря 2021 года
Преподобномученика Стефана Нового
Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен
Святителя Феодора Ростовского, архиепископа
Священномученика Серафима (Чичагова), митрополита
Народные праздники и приметыСойкин день
По народному календарю в этот праздник чтят память мученика Иринарха Севастийского.
Также в этот день приветствуют соек. Раньше люди верили, что на крыльях этих птиц есть небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.
В народе было распространено гадание на монетах. В сугроб бросали горсть монет и доставали по одной. Если первой попадалась самая крупная, то можно было рассчитывать на удачу и хороший доход.
Услышать в Сойкин день звон в колодце – к богатству.
ПриметыКошка царапает ножки стола или стульев, встав на задние лапы, когтями стену дерет – к ветру и метели.
Снег глубок – год хорош.
Много снегу – много хлебу.
Гусь стоит на одной ноге – к ведру.
Слабая тяга в печи – погода переменится на снежную и пасмурную.
Источник: my-calend.ru