Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 11 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3412/10/2021
0

Раньше люди верили, что на крыльях этих птиц есть небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

Гусь стоит на одной ноге – к ведру. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 11 декабря 2021 года

Рождественский пост
Преподобномученика Стефана Нового
Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен
Святителя Феодора Ростовского, архиепископа
Священномученика Серафима (Чичагова), митрополита

Народные праздники и приметы

Сойкин день
По народному календарю в этот праздник чтят память мученика Иринарха Севастийского.

Также в этот день приветствуют соек. Раньше люди верили, что на крыльях этих птиц есть небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

В народе было распространено гадание на монетах. В сугроб бросали горсть монет и доставали по одной. Если первой попадалась самая крупная, то можно было рассчитывать на удачу и хороший доход.

Услышать в Сойкин день звон в колодце – к богатству.

Приметы

Кошка царапает ножки стола или стульев, встав на задние лапы, когтями стену дерет – к ветру и метели.
Снег глубок – год хорош.
Много снегу – много хлебу.
Гусь стоит на одной ноге – к ведру.
Слабая тяга в печи – погода переменится на снежную и пасмурную.

Источник: my-calend.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникинародные праздникиприметы какой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 11 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:34 12/10/2021
Какой сегодня церковный праздник 11 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Шикарные поздравления для родных и близких с Днем вертолетчика 11 декабря 2021
11:15:45 12/10/2021
Шикарные поздравления для родных и близких с Днем вертолетчика 11 декабря 2021
Сестринские знаки Зодиака: что это такое и чья вы пара?
11:00:49 12/10/2021
Сестринские знаки Зодиака: что это такое и чья вы пара?
Магнитные бури 11 декабря 2021: магнитосферу разбудит резкий геоудар в 4 утра - сколько еще ожидать в этот день ударов солнечного ветра, рассказываем
10:45:37 12/10/2021
Магнитные бури 11 декабря 2021: магнитосферу разбудит резкий геоудар в 4 утра - сколько еще ожидать в этот день ударов солнечного ветра, рассказываем
Что может ухудшить похмелье? Продукты, которых стоит избегать при застолье
10:30:45 12/10/2021
Что может ухудшить похмелье? Продукты, которых стоит избегать при застолье
Симптомы Омикрона: врач рассказал о «пурпурной сыпи» у детей при заболевании
10:00:47 12/10/2021
Симптомы Омикрона: врач рассказал о «пурпурной сыпи» у детей при заболевании
Обнаружена невидимая версия Омикрона, которую будет труднее отследить
9:30:40 12/10/2021
Обнаружена невидимая версия Омикрона, которую будет труднее отследить
Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи
9:15:50 12/10/2021
Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи
Люди с психическими расстройствами имеют в пять раз больше шансов умереть от коронавируса
9:00:07 12/10/2021
Люди с психическими расстройствами имеют в пять раз больше шансов умереть от коронавируса
Виагра оказалась полезной при болезни Альцгеймера: ее можно прописать для лечения деменции
8:30:21 12/10/2021
Виагра оказалась полезной при болезни Альцгеймера: ее можно прописать для лечения деменции