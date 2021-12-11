Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи

19 декабря 2021 года случится последнее в 2021 году полнолуние. Оно придется на 7:38 утра по Московскому времени. Декабрьское полнолуние известно еще под одним названием - «Морозная луна». Назвали ее так потому что полнолуние приходится в канун самой длинной ночи в году, перед днем зимнего Солнцестояния.
Полнолуния с давних времен славились своими магическими свойствами. Именно в это время различные маги, колдуны, гадалки и предсказатели проводили множество ритуалов и обрядов для достижения своих целей. Кто-то мечтал привлечь в жизнь богатство и удачу, любовь, а кто-то предсказывал будущее, всматривался в переплетения судьбы. На сегодняшний день существует великое множество магических ритуалов и обрядов, которые можно провести в полнолуние.
Ритуал на привлечение денег в полнолуние.
Для данного ритуала вам понадобится одна бумажная купюра, желательно крупного номинала. Дождитесь полночи и выйдите на улицу, сев на самый освещенный участок в вашем дворе. Расположитесь удобнее, а затем возьмите купюру и всматривайтесь в нее тщательно, замечая все мелкие детали примерно минуту. Представьте, как силы полнолуния проникают в тонкую бумагу, напитывают ее, словно губку. Прекратите своеобразную медитацию, когда почувствуете, что банкнота насытилась энергией полнолуния. После ритуала положите купюру в кошелек и не пользуйтесь ей до следующего полнолуния. Заряженная лунной энергией купюра является мощнейшим магнитом для прибыли.
Обряд на любовь в полнолуние.
Для того, чтобы привлечь в свою жизнь любовь, в ночь полнолуния поставьте перед зеркалом таз с водой, предварительно добавив в нее розовое масло. Затем зажгите свечу и, держа ее над водой, смотря в зеркало, произнесите: «Любовь по ту сторону зеркала меня ждет, она меня по пламени свечи найдет. Аромат розы укажет суженому путь, ему с этой дороги к другой не свернуть». После ритуала отставьте горящую свечу в сторону, снимите с себя всю одежду и, взяв полотенце, смочите его в розовой воде. Оботрите свое тело заговоренной жидкостью, а затем вылейте воду в раковину. Свечу затушите, а затем ложитесь спать. Такой ритуал уже совсем скоро приведет в вашу жизнь чистую и светлую любовь.
Заговор на исполнение желаний в полнолуние.
Чтобы ваше желание исполнилось как можно быстрее, в ночь полнолуния нужно встать напротив окна, вспомнить самое сокровенное, а затем произнести следующий заговор: «Славлю тебя, луна и ночь. Обращаюсь к тебе с просьбой об исполнении желания. Пусть свершится все задуманное и не исполнится все отреченное. Надели меня силой своей и ниспошли удачу в благородном начинании. Пусть все желания обретут твою мощь, а я обязуюсь поклоняться тебе. Как ты светишь на небе, так и мои желания исполнятся на Земле. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь». Для большей силы заговора, его можно повторить три раза.