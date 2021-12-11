Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи

9:15:5012/10/2021
0

Магические обряды, ритуалы и заговоры приобретают в полнолуние особую силу.

19 декабря случится последнее полнолуние в уходящем году. Фото: Pexels.com
19 декабря случится последнее полнолуние в уходящем году. Фото: Pexels.com

19 декабря 2021 года случится последнее в 2021 году полнолуние. Оно придется на 7:38 утра по Московскому времени. Декабрьское полнолуние известно еще под одним названием - «Морозная луна». Назвали ее так потому что полнолуние приходится в канун самой длинной ночи в году, перед днем зимнего Солнцестояния.

Полнолуния с давних времен славились своими магическими свойствами. Именно в это время различные маги, колдуны, гадалки и предсказатели проводили множество ритуалов и обрядов для достижения своих целей. Кто-то мечтал привлечь в жизнь богатство и удачу, любовь, а кто-то предсказывал будущее, всматривался в переплетения судьбы. На сегодняшний день существует великое множество магических ритуалов и обрядов, которые можно провести в полнолуние.

Ритуал на привлечение денег в полнолуние.

Для данного ритуала вам понадобится одна бумажная купюра, желательно крупного номинала. Дождитесь полночи и выйдите на улицу, сев на самый освещенный участок в вашем дворе. Расположитесь удобнее, а затем возьмите купюру и всматривайтесь в нее тщательно, замечая все мелкие детали примерно минуту. Представьте, как силы полнолуния проникают в тонкую бумагу, напитывают ее, словно губку. Прекратите своеобразную медитацию, когда почувствуете, что банкнота насытилась энергией полнолуния. После ритуала положите купюру в кошелек и не пользуйтесь ей до следующего полнолуния. Заряженная лунной энергией купюра является мощнейшим магнитом для прибыли.

Обряд на любовь в полнолуние.

Для того, чтобы привлечь в свою жизнь любовь, в ночь полнолуния поставьте перед зеркалом таз с водой, предварительно добавив в нее розовое масло. Затем зажгите свечу и, держа ее над водой, смотря в зеркало, произнесите: «Любовь по ту сторону зеркала меня ждет, она меня по пламени свечи найдет. Аромат розы укажет суженому путь, ему с этой дороги к другой не свернуть». После ритуала отставьте горящую свечу в сторону, снимите с себя всю одежду и, взяв полотенце, смочите его в розовой воде. Оботрите свое тело заговоренной жидкостью, а затем вылейте воду в раковину. Свечу затушите, а затем ложитесь спать. Такой ритуал уже совсем скоро приведет в вашу жизнь чистую и светлую любовь.

Заговор на исполнение желаний в полнолуние.

Чтобы ваше желание исполнилось как можно быстрее, в ночь полнолуния нужно встать напротив окна, вспомнить самое сокровенное, а затем произнести следующий заговор: «Славлю тебя, луна и ночь. Обращаюсь к тебе с просьбой об исполнении желания. Пусть свершится все задуманное и не исполнится все отреченное. Надели меня силой своей и ниспошли удачу в благородном начинании. Пусть все желания обретут твою мощь, а я обязуюсь поклоняться тебе. Как ты светишь на небе, так и мои желания исполнятся на Земле. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь». Для большей силы заговора, его можно повторить три раза.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
обрядыполнолуниезаговорыритуалы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Проводите ли вы магические ритуалы, обряды и заговоры в полнолуние?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи
9:15:50 12/10/2021
Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи
Люди с психическими расстройствами имеют в пять раз больше шансов умереть от коронавируса
9:00:07 12/10/2021
Люди с психическими расстройствами имеют в пять раз больше шансов умереть от коронавируса
Виагра оказалась полезной при болезни Альцгеймера: ее можно прописать для лечения деменции
8:30:21 12/10/2021
Виагра оказалась полезной при болезни Альцгеймера: ее можно прописать для лечения деменции
Зеркальная дата 12.12.2021: ритуалы для приманивания денежных и потоков удачи в день силы «четырех двоек и трех единиц»
8:15:23 12/10/2021
Зеркальная дата 12.12.2021: ритуалы для приманивания денежных и потоков удачи в день силы «четырех двоек и трех единиц»
Какой формы Солнечная система? Частицы водорода из межзвездного пространства изгибают гелиосферу в форму, подобную круассану
8:00:37 12/10/2021
Какой формы Солнечная система? Частицы водорода из межзвездного пространства изгибают гелиосферу в форму, подобную круассану
Из чего складывается ваш вес, который вы видите на весах? От веса глазных яблок до костей
7:30:39 12/10/2021
Из чего складывается ваш вес, который вы видите на весах? От веса глазных яблок до костей
11 декабря 2021 – День вертолетчика: поздравления и открытки для смелых духом людей
7:15:13 12/10/2021
11 декабря 2021 – День вертолетчика: поздравления и открытки для смелых духом людей
Подарки на Новый 2022 год: на каких сайтах можно купить красивые подарки для родных и близких
7:15:11 12/10/2021
Подарки на Новый 2022 год: на каких сайтах можно купить красивые подарки для родных и близких
Природные методы лечения от ягод для похудения, до таблеток от бесплодия: эксперт по традиционной китайской медицине
7:00:39 12/10/2021
Природные методы лечения от ягод для похудения, до таблеток от бесплодия: эксперт по традиционной китайской медицине
Лунный календарь для новогодней капусты: когда солить и квасить капусту по лунному календарю в декабре 2021 года
6:15:18 12/10/2021
Лунный календарь для новогодней капусты: когда солить и квасить капусту по лунному календарю в декабре 2021 года