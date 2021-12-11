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Пост десятого Тевета: как правильно поститься евреям 14 декабря 2021 года? Когда читать поминальную молитву и зажигать поминальную свечу?

8:00:2812/11/2021
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Десятый Тевет считается одним из главных постов для каждого верующего еврея.

Десятый Тевет является одним из главных постов в жизни каждого иудея. Фото: Pixabay
Десятый Тевет является одним из главных постов в жизни каждого иудея. Фото: Pixabay

Десятый Тевет состоится 14 декабря 2021 года. Для того, чтобы грядущий год прошел успешно и без серьезных происшествий, то вам необходимо правильно поститься. В каждый из подобных дней существует свой особенный ряд запретов и традиций, которые необходимо не просто знать, но и соблюдать каждому кто, принадлежит к иудейству.

В первую очередь, на протяжении всего дня можно только есть и пить. Некоторые, кто придерживаются этой религии, на постоянной основе ужесточают условия своего поста. Так, есть люди, которые воздерживаются практически от всех мирских потребностей. В их число входят запреты на умащение, половой контакт и мытье. Однако, каждый сам выбирает для себя, какую форму поста он выбирает.

Стоит отметить, что запреты ни в коем случае нельзя совершать в светлое время суток, поэтому от всего выше перечисленного лучше отказаться ближе к вечеру. Помимо этого, вы сможете не выполнять это, если вы кормите ребенка грудью и беременны или если вы болеете какой-то серьезной болезнью, которая тревожит вас. Тем не менее, если вы допускаете это, то вам необходимо употреблять только простую пищу, время на приготовление которой было потрачено по минимуму.

Что касается молитв, то, в первую очередь, необходимо прочитать ее утром, затем в полдень, середине рабочего дня, а также в конце дня после заката. Стоит отметить, что необходимо и уметь правильно это делать. Для прочтения молитвы вам необходимо сесть в полной тишине и прочитать текст, не задумываясь о том, какой смысл вложен в эти слова. Вас ничто не должно отвлекать, вы должны быть сконцентрированными на связи с богом.

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иудейский праздникпост 2021Поминальные свечи
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