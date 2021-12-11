Вакцина от омикрон-штамма коронавируса есть в России, сообщил Гинцбург

Конструкцию вакцины против южноафриканского штамма «омикрон» разработал Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, сообщил его руководитель Александр Гинцбург. Однако, по его словам, пока нет причины срочно менять вакцину.
«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.
По его словам, новый штамм уже "расшифровали" в центре им. Гамалеи.
«Первым делом, надо посмотреть, как «Спутник V» будет подавлять этот «омикрон», — заявил ученый в эфире телеканала «Россия-1».
На изучение эффективности существующей уже вакцины «Спутник V» необходима пара недель, отметил Гинцбург. Он надеется, что состав препарата не придется менять.
Новый омикрон-штамм коронавируса обнаружили в странах Южной Африки в ноябре. ВОЗ оценила его как вызывающий беспокойство, предположив, что существующие в мире вакцины могут быть бессильные перед новым вариантом ковида.
Сейчас зараженных омикроном выявили в Британии, Германии, Нидерландах, Австралии, США и других странах - всего в 57, в том числе в России.