Арест режиссера Сокурова после спора с Путиным о возможности отделения российских регионов исключает Кремль

В Кремле исключают возможность ареста кинорежиссера Александра Сокурова за слова о территории России и спора с президентов Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека, которое состоялось 9 декабря в режиме видеоконференции. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", - высказался представитель Кремля.
Напомним, Путин на заседании СПЧ обрушился на Сокурова с критикой, когда кинематографист предложил подумать над новой конструкцией России и "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью". Президент призвал режиссера думать, прежде чем делать такие заявления публично и не толкать страну к опасной черте.
Позже Сокуров заявил, что пожалел о своих словах, но не имел в виду призывы к нарушению территориальной целостности страны, хотя в комментарии изданию "Подъем" не исключил, что за это его могут арестовать. А поскольку речь шла о кавказских республиках, в Чечне кинематографисту предложили приехать в Грозный и заниматься не политикой, а тем, что у режиссера получается лучше всего.