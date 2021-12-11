Трупы двух пенсионерок перепутали в морге Новосибирской области. Родственники требуют эксгумации

Сотрудники морга в Черепановском районе Новосибирской области перепутали трупы двух пожилых женщин. Путница произошла из-за того, что у покойных созвучны фамилии. В результате одну пенсионерку похоронили, родственники второй отказались это делать, не признав тело.
Марии Григорьевне Латкиной было 94 года, она скончалась 6 декабря 2021 года. Перед смертью она болела. Ее сыну Вячеславу Латкину после известия о смерти матери пришлось возвращался с работы из Кемеровской области. В это время его жена занималась похоронами. Тело умершей старушки увезли в морг.
Позже родственники приехала на опознание и не признали в умершей свою. Оказалось, что в морге перепутали тела из-за фамилии. Семье Латкиных предоставили не тело Марии Григорьевны.
"Моей маме было 94 года, а той пенсионерке — 92. Родственники на ее похороны не приехали, поэтому никто и не интересовался, кого хоронят. Теперь в соседнем поселке под чужим памятником лежит моя мама. А другую женщину увезли обратно в морг", — цитирует Вячеслава KП-Нoвocибирск.
Вячеслав после произошедшего написал заявление в полицию и требует эксгумацию тела своей матери. Кроме того, он собирается привлечь виновных к ответственности и потребовать компенсацию морального вреда через суд.