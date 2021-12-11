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12 декабря 2021-го – очень мощный день силы, накопивший позитивную энергетику 12 месяцев. Какие волшебные ритуалы помогут использовать силу дня

9:00:5612/11/2021,Анна Филатова
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Нумерологи трактуют эту магическую дату по-разному. 12.12.2021 года — это магическая дата, в которой сконцентрирована мощная энергия сил Вселенной.

Ритуал на привлечение любви в жизнь человека в зеркальную дату. Фото: Рixabay.com
Ритуал на привлечение любви в жизнь человека в зеркальную дату. Фото: Рixabay.com

12 числа первого зимнего месяца наступит долгожданная зеркальная дата, силу которой можно использовать себе во благо. Например, можно провести ритуал для привлечения семейного счастья, достатка или любви, а также успехов в карьерном росте.

Нумерологи трактуют эту магическую дату по-разному. 12.12.2021 года — это магическая дата, в которой сконцентрирована мощная энергия сил Вселенной. Если сложить первые две цифры данной даты, то мы получим число 3. А эта цифра является символом энтузиазма, фантазии и творческих начал. Все люди творческих профессий, в этот день могут создать генеральные вещи, а тот, кто не относит себя к творческим людям, могут заметить перемены в себе и тягу к творчеству. 12 декабря любая умственная деятельность будет проходить быстрее и продуктивнее обычного. Если сложить все цифры дня, то получится число 11, а если, в свою очередь, сложить и их, то получим число 2. Эта цифра, символ женственности и партнерства. 12 декабря — это идеальная дата, для проведения романтических свиданий и встреч с друзьями.

Ритуал на любовь в зеркальную дату.

Для того, чтобы привлечь любовь в свою жизнь, вам понадобится лист бумаги и стакан наполненный водой. Дождитесь полночи и поставьте стакан на подоконник, так чтобы он стоял в лунном свете. Напишите на листе бумаге пять качеств будущего любимого человека, которыми он обязательно должен обладать. После этого положите лист на стакан, вода впитает энергетику зеркальной даты, спустя час выпейте воду, а лист положите под подушку до следующий магической, зеркальной даты.

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обрядритуалзеркальная дата
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