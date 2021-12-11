Гороскоп для каждого знака в самое сильное Полнолуние 2021 года – небо украсит Снежная Луна

Овен. В этот день вы познакомитесь с человеком, который станет неотъемлемой частью вашей будущей жизни.
Телец. Вам не стоит в этот день вступать в дискуссию с малознакомыми людьми. Из-за сильной энергетики дня возможна повышенная конфликтность.
Близнецы. Займитесь в этот день своим физическим и моральным здоровьем. Проведите время в приятной компании вечером.
Рак. 19 декабря вы узнаете важную новость, которая перевернет ваше мировоззрение.
Лев. Не будьте к себе так строги, не бойтесь заниматься чем-то новым, откройте свою душу новым эмоциям и впечатлениям.
Дева. Проведите день наедине с собой, займитесь самоанализом. Проанализируйте все свои поступки, которые вы совершили в последнее время и сделайте выводы.
Весы. Вам стоит сегодня отдохнуть. Займитесь любимым делом: прочитайте книгу или посмотрите любимый фильм.
Скорпион. Велика вероятность ссоры со второй половиной, поэтому не стоит сегодня ходить на встречи с друзьями, посвятите вечер второй половине.
Стрельцы. 19 декабря стоит заняться саморазвитием, запишитесь на курсы повышения квалификации. День хорошо подходит для умственной деятельности.
Козерог. Ваша жизнь разделится на до и после 19 декабря. Вам сообщат новость, которая заставит вас пересмотреть свой уклад жизни.
Водолей. Вам сегодня не захочется ничего делать. Если есть такая возможность, то останьтесь дома и отдохните.
Рыбы. Вы наполнены радостью и позитивом, который сегодня вы будете дарить окружающим людям.