Почему год судьбы для рожденных в год Тигра несет неудачи и провалы: как сохранить удачу в свой год

Люди, рожденные в год Тигра, отличаются от всех других. Они обладают колоссальным властолюбием и желанием быть лидером. Они очень красноречивы и обладают ораторским даром, за ними могут пойти люди и с огонь и в воду. Благодаря этим качествам Тигры никогда не отступают и добиваются поставленной целей. У них присутствует врожденное обаяние, которое очень подкупает людей.
Люди, которые родились или родятся в 2022 году в год Тигра вспыльчивые, импульсивные и непредсказуемые. Тигры не скрываются в чужой тени, они смело заявляют о себе и не боятся конкуренции.
Тигры всегда находятся в центре внимания, они не любят спокойную и размеренную жизнь, им нужно движение и развитие. В силу своего взбалмошного характера Тигры склонны к авантюрам и не всегда они хорошо заканчиваются. У Тигра есть стопроцентное чутье и интуиция, благодаря которой они могут выпутаться из любой ситуации. Если случаются неприятности, то Тигра они не сломят, а только придадут силы к дальнейшему развитию.
Сильные стороны людей, рожденных в год Тигра: остроумие, смелость, манеры, щедрость, трудолюбие, принципиальность, благородство, активная позиция, темпераментность.
Слабые стороны Тигра: эгоизм, капризы, безрассудство, безжалостность, властность, импульсивность, мелочность.
У Тигров очень сильное рвение к жизни, их невозможно сломить, их жизнь очень интересна и наполнена событиями. Люди, находящиеся рядом с ними, будут чувствовать себя комфортно и защищено. Семья для Тигра имеет очень большое значение.