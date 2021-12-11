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Почему год судьбы для рожденных в год Тигра несет неудачи и провалы: как сохранить удачу в свой год

12:00:4012/11/2021,Анна Филатова
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Сильные стороны людей, рожденных в год Тигра: остроумие, смелость, манеры, щедрость, трудолюбие, принципиальность, благородство, активная позиция, темпераментность.

Какими чертами характера обладают люди рожденные в год Тигра.
Какими чертами характера обладают люди рожденные в год Тигра. Фото: Рixabay.com

Люди, рожденные в год Тигра, отличаются от всех других. Они обладают колоссальным властолюбием и желанием быть лидером. Они очень красноречивы и обладают ораторским даром, за ними могут пойти люди и с огонь и в воду. Благодаря этим качествам Тигры никогда не отступают и добиваются поставленной целей. У них присутствует врожденное обаяние, которое очень подкупает людей.

Люди, которые родились или родятся в 2022 году в год Тигра вспыльчивые, импульсивные и непредсказуемые. Тигры не скрываются в чужой тени, они смело заявляют о себе и не боятся конкуренции.

Тигры всегда находятся в центре внимания, они не любят спокойную и размеренную жизнь, им нужно движение и развитие. В силу своего взбалмошного характера Тигры склонны к авантюрам и не всегда они хорошо заканчиваются. У Тигра есть стопроцентное чутье и интуиция, благодаря которой они могут выпутаться из любой ситуации. Если случаются неприятности, то Тигра они не сломят, а только придадут силы к дальнейшему развитию.

Сильные стороны людей, рожденных в год Тигра: остроумие, смелость, манеры, щедрость, трудолюбие, принципиальность, благородство, активная позиция, темпераментность.

Слабые стороны Тигра: эгоизм, капризы, безрассудство, безжалостность, властность, импульсивность, мелочность.

У Тигров очень сильное рвение к жизни, их невозможно сломить, их жизнь очень интересна и наполнена событиями. Люди, находящиеся рядом с ними, будут чувствовать себя комфортно и защищено. Семья для Тигра имеет очень большое значение.

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