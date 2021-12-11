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"Рубить нельзя, но очень хочется": Москвичам разрешили вырубать елки в лесу вплоть до Рождества за символический "штраф"

3:17:5712/11/2021
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Два питомника предоставляют такую услугу. Елка в полтора метра обойдется в 300 рублей, двухметровая красавица — не дороже 800 рублей.

Елки в питомниках выращены специально для Нового года. Фото: Public Domain Pictures

С 13 декабря в Подмосковье для посетителей откроются лесопитомники, предоставляющие возможность жителям самостоятельно срубить ель на Новый год. В Дмитрове и Сергиевом Посаде находятся специальные питомники, где можно самостоятельно срубить главное украшение домов и квартир россиян за приемлемую цены по официальному разрешению. Об этом заявил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Так он высказался о предложенной акции:

- Она находит живой отклик у жителей, ведь мы говорим не только о том, что нельзя рубить в лесах деревья к Новому году, а еще и о том, где и как это можно сделать, если очень хочется.

В беседе с «360» чиновник отметил, что подобное предложение действует уже третий год подряд. Филимонов рассказал, что часто в питомники приезжают семьи вместе с детьми, выбирают понравившееся дерево и самостоятельно его срубают, это своего рода традиция, которая набирает популярность в последние годы. Стоимость дерева зависит от его высоты — полутораметровая ель обойдется в 300 рублей, двухметровая — не дороже 800 рублей.

- Под рубку предназначены только специально выращенные для этих целей деревья, - отметила Елена Казиммир, возглавляющая Комитет лесного хозяйства Подмосковья.

Акция действует вплоть до Рождества 7 января. Срубить ель можно под наблюдением сотрудника.

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