"Рубить нельзя, но очень хочется": Москвичам разрешили вырубать елки в лесу вплоть до Рождества за символический "штраф"

С 13 декабря в Подмосковье для посетителей откроются лесопитомники, предоставляющие возможность жителям самостоятельно срубить ель на Новый год. В Дмитрове и Сергиевом Посаде находятся специальные питомники, где можно самостоятельно срубить главное украшение домов и квартир россиян за приемлемую цены по официальному разрешению. Об этом заявил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Так он высказался о предложенной акции:
- Она находит живой отклик у жителей, ведь мы говорим не только о том, что нельзя рубить в лесах деревья к Новому году, а еще и о том, где и как это можно сделать, если очень хочется.
В беседе с «360» чиновник отметил, что подобное предложение действует уже третий год подряд. Филимонов рассказал, что часто в питомники приезжают семьи вместе с детьми, выбирают понравившееся дерево и самостоятельно его срубают, это своего рода традиция, которая набирает популярность в последние годы. Стоимость дерева зависит от его высоты — полутораметровая ель обойдется в 300 рублей, двухметровая — не дороже 800 рублей.
- Под рубку предназначены только специально выращенные для этих целей деревья, - отметила Елена Казиммир, возглавляющая Комитет лесного хозяйства Подмосковья.
Акция действует вплоть до Рождества 7 января. Срубить ель можно под наблюдением сотрудника.