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В аэропорту Новосибирска усилили контроль из-за омикрон-штамма коронавируса. Пока в столице Сибири таких зараженных не выявили

3:54:5712/11/2021
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Прилетевшие в Толмачево транзитом из стран Южной Африки удаляют на 14-дневный карантин и обязывают дважды сдать ПЦР-тест.

аэропорт
В аэропорту Толмачево усилен эпидконтроль из-за штамма «омикрон». Фото: Википедия
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В аэропорту Новосибирска ввели двойной контроль как пассажирских, так и грузовых самолетов из-за нового омикрон-штамма коронавируса, говорится в сообщении территориального управления Роспотребнадзора. При этом в регионе пока не выявили заразившихся "омикроном".

Пассажиров проверяют "на заразность" стационарным и переносным тeплoвизиoнным оборудованием. Кроме того, в Толмачево тщательно отслеживают соблюдение социальной дистанции в полтора метра, масочного режима и проводят необходимую дезинфекцию.

Прилетевшие в Новосибирск из стран Южной Африки (Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар,  Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и административный район Гонконг), в течение двух недель обязаны находиться на полном карантине и пройти ПЦР-тест на коронавируса не менее двух раз - первый сдают через 2 дня со дня после возвращения в Россию, второй — до 12-го дня.

Поскольку у Новосибирска нет прямого авиасообщения с названными странами, ведется контроль транзитных пассажиров, передает HГC.

Как сообщал "Курьер.Среда", в России обнаружили людей с омикрон-штаммом. Сейчас 180 человек с подозрением на него находятся в обсерваторах.

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