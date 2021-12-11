В аэропорту Новосибирска усилили контроль из-за омикрон-штамма коронавируса. Пока в столице Сибири таких зараженных не выявили

В аэропорту Новосибирска ввели двойной контроль как пассажирских, так и грузовых самолетов из-за нового омикрон-штамма коронавируса, говорится в сообщении территориального управления Роспотребнадзора. При этом в регионе пока не выявили заразившихся "омикроном".
Пассажиров проверяют "на заразность" стационарным и переносным тeплoвизиoнным оборудованием. Кроме того, в Толмачево тщательно отслеживают соблюдение социальной дистанции в полтора метра, масочного режима и проводят необходимую дезинфекцию.
Прилетевшие в Новосибирск из стран Южной Африки (Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и административный район Гонконг), в течение двух недель обязаны находиться на полном карантине и пройти ПЦР-тест на коронавируса не менее двух раз - первый сдают через 2 дня со дня после возвращения в Россию, второй — до 12-го дня.
Поскольку у Новосибирска нет прямого авиасообщения с названными странами, ведется контроль транзитных пассажиров, передает HГC.
Как сообщал "Курьер.Среда", в России обнаружили людей с омикрон-штаммом. Сейчас 180 человек с подозрением на него находятся в обсерваторах.