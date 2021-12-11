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Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года

5:43:0812/11/2021,Руби Миранда
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Марс в Стрельце передает силу позитивного мышления прямо в наши руки. Это прекрасная возможность проявить себя лучше и показать миру, что надежда еще не потеряна.

То, как мы воспринимаем наш мир, является ключом к тому, чтобы быть счастливыми. Фото: Pixabay.com

Марс в Стрельце здесь, чтобы дать нам импульс энергии, в котором мы все нуждаемся. Независимо от того, призван ли он заставить нас работать усерднее или лучше общаться, все зависит от нас.

То, что у нас есть, - это транзит, который буквально управляет решимостью, и фокусировка на том, на чем мы сосредоточены, будет зависеть от нас, и если мы полны решимости достичь или достичь - мы сделаем это. Довольно просто, пишет yourtango.com.

У каждого знака Зодиака будет своя собственная версия Марса в Стрельце, но вероятность положительного исхода почти невелика.

Этот транзит умоляет нас задействовать наши резервы позитива, потому что, как мы всегда слышали, и то, о чем мы думаем, становится нашим миром. Другими словами: «Я думаю, следовательно, я существую».

То, как мы воспринимаем наш мир, является ключом к тому, чтобы быть счастливыми или несчастными. Марс в Стрельце хочет достижений, концовок, завершений и новых начинаний, но по большей части этот транзит здесь, чтобы сообщить нам, что именно мы решаем, что происходит в нашей жизни.

Марс в Стрельце передает силу позитивного мышления прямо в наши руки. Это прекрасная возможность проявить себя лучше и показать миру, что надежда еще не потеряна. Каким бы альтруистичным и банальным это ни казалось, если мы не будем вдохновлять других, кто будет? Как этот транзит влияет на ваш знак зодиака?

Марс в Стрельце - гороскопы для всех знаков зодиака, декабрь 2021 года

Овен

Марс в Стрельце приносит удачу и дальновидность. Теперь вы можете видеть, что вам нужно, и это дает возможность осуществить это. У вас есть энергия и внимание, чтобы добиться именно того, что вам нужно, чтобы принести положительную энергию в свой мир и в мир в целом. Используйте это очарование Овна, чтобы добраться до вершины, и, оказавшись там, поступайте правильно.

Телец

Сегодня вас ждут большие возможности как в бизнесе, так и в инвестициях. Если вы крипто-человек, это хороший день для вас. Если вы думаете о смене работы, придерживайтесь той, которая у вас есть прямо сейчас, до подходящего момента, а затем уходите. Не ставьте под угрозу свою работу, говоря что-то не то. Сосредоточьтесь на том, чего хотите, и систематически добивайтесь этого. Марс в Стрельце сохраняет вашу голову ясной, а цель - верной.

Близнецы

Этот год научил вас ждать, и, хотя многое из этого было напрасно, все же есть чего ждать, и да, вам придется подождать еще немного. Марс в Стрельце будет вашей расплатой за ожидание. Вы посвятили себя своей работе и своей жизни, и, хотя за последние несколько месяцев было получено очень мало результатов, сейчас самое время пожинать плоды нашего труда. Приближается - вы будете вознаграждены и даже больше: вы будете к этому готовы.

Рак

Все приходит в нужное время, и теперь, когда Марс в Стрельце, подходящее время твое, Рак. Как будто ты одержим жизненной энергией. Нужно действовать, нужно чем-то заниматься. У вас невероятное и заразительное настроение, и ваши шансы завести друзей и начать что-то новое и чудесное здесь для вас. Прыгай, Рак. Это твое время, прямо сейчас.

Лев

Это время, когда вы рассчитываете свои благословения и готовитесь к новым приключениям. Вам повезло, и вы благодарны. А теперь пора начать что-то новое. Наступает новый год, и вы хотите сразу попасть в него; у вас есть идеи, которыми вы хотите поделиться, и вы просто знаете, что люди их одобрят. Марс в Стрельце подобен заправке на заправке; Залейте этот бак сейчас, Лео, а затем заведите двигатель и начинайте кататься.

Дева

Иногда вы задаетесь вопросом, сколько раз вы можете получить все необходимое и позитивное, не наблюдая, как он снова и снова рушится и сгорает. Добро пожаловать в клуб, Дева. Здесь нет ничего легкого, но одно можно сказать наверняка: Марс в Стрельце здесь, чтобы помочь, и если вы сможете изменить свою точку зрения на принятие и надежду, вы сможете окунуться в новый год с фантастической и оптимистичный взгляд на вещи.

Весы

Вы, наконец, достигли того места, где можете легко называть то, что хотите, без путаницы. В прошлом это просто оставалось желанием, но теперь, с Марсом в Стрельце, вы собираетесь увидеть, как эти желания проявляются, что также означает, что будьте осторожны в своих желаниях, вы просто можете их получить! Вот как работает этот транзит. Это почти похоже на волшебство. И это действительно играет на вашей осмотрительности. Вы можете получить то, что хотите, теперь вам просто нужно сократить список желаний.

Скорпион

Если есть что-то, что вы почувствуете во время Марса в Стрельце, так это прилив здоровья. Да, верно, ваше внимание всегда было сосредоточено на вас, и вы изо всех сил стараетесь оставаться здоровым и поступать правильно в отношении своего психического здоровья. Что ж, вам повезло, потому что вся эта тяжелая работа окупается. В то время как другие вокруг вас болеют, вы остаетесь в одиночестве, зная, что именно вы выбрали здоровый образ жизни, и теперь именно вы пожинаете плоды этого образа жизни.

Стрелец

В прошлом вы потратили много времени на размышления, действительно ли работает ваша интуиция; вы сомневались в себе, и через некоторое время это стало привычкой. Марс в Стрельце перенаправляет это мышление и дает вам обновление доверия к своей интуиции. Вы умнее, чем думаете, Стрелец, и этот переход возвращает вам то, что вы упустили за долгие годы: веру в себя и абсолютное доверие к собственному суждению.

Козерог

Этот транзит, Марс в Стрельце, заставляет вас глубоко погрузиться в свой собственный характер. Вы уже какое-то время хотели изменить некоторые вещи в себе - образ жизни, здоровье, любовь, романтику, тишину ... в это время вас одолеет сосредоточенность. Подтекста больше нет. Все заранее. Вы знаете, что делать, чтобы сделать свою жизнь такой, какой вы хотите жить. Могут быть принесены жертвы, но жертва - это сердце и душа обновления.

Водолей

Когда домашние дела не так совершенны, как вам хотелось бы, вы вдохновитесь сделать что-то положительное во время Марса в Стрельце. Энергии, которую дает этот транзит, достаточно, чтобы поднять на ноги самых ленивых людей, и с целями и драйвом, которые приходят с этим, вы скажете вслух, что вам нужно в вашей жизни и как это сделать. попасть туда. Вы знаете, что нас ждет, Водолей, и теперь вы готовы рискнуть и получить его.

Рыбы

Иногда вам нужен удар по голове, чтобы наконец проснуться и посмотреть, во что превратилась ваша жизнь. Если это не то, что вы хотите, то вам повезло. Марс в Стрельце - это тот толчок, который вам нужен, и он настолько силен, что заставит вас расставить приоритеты в том, что для вас наиболее важно, и легко удалить то, что нет. Пришло время навести порядок в доме на многих уровнях. Все остальное - чушь, и теперь вы это знаете. Пришло время действовать; дни жалоб и безделья прошли.

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