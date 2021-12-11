Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года

Марс в Стрельце здесь, чтобы дать нам импульс энергии, в котором мы все нуждаемся. Независимо от того, призван ли он заставить нас работать усерднее или лучше общаться, все зависит от нас.
То, что у нас есть, - это транзит, который буквально управляет решимостью, и фокусировка на том, на чем мы сосредоточены, будет зависеть от нас, и если мы полны решимости достичь или достичь - мы сделаем это. Довольно просто, пишет yourtango.com.
У каждого знака Зодиака будет своя собственная версия Марса в Стрельце, но вероятность положительного исхода почти невелика.
Этот транзит умоляет нас задействовать наши резервы позитива, потому что, как мы всегда слышали, и то, о чем мы думаем, становится нашим миром. Другими словами: «Я думаю, следовательно, я существую».
То, как мы воспринимаем наш мир, является ключом к тому, чтобы быть счастливыми или несчастными. Марс в Стрельце хочет достижений, концовок, завершений и новых начинаний, но по большей части этот транзит здесь, чтобы сообщить нам, что именно мы решаем, что происходит в нашей жизни.
Марс в Стрельце передает силу позитивного мышления прямо в наши руки. Это прекрасная возможность проявить себя лучше и показать миру, что надежда еще не потеряна. Каким бы альтруистичным и банальным это ни казалось, если мы не будем вдохновлять других, кто будет? Как этот транзит влияет на ваш знак зодиака?
Марс в Стрельце - гороскопы для всех знаков зодиака, декабрь 2021 года