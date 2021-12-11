Троим горнякам переломало руки и разбило головы при обрушении в шахте Кузбасса

В Таштагольском руднике (шахта «Таштагольская», входит в Evraz) Кемеровской области произошло обрушение, от которого пострадали три горняка. Их госпитализировали с различными травмами — переломы рук и ног, черепно-мозговые травмы.
Сообщается, что инцидент произошел после землетрясения, вызвавшего небольшое обрушение. Погибших в происшествии нет, сообщили в паблике «Инцидент Кузбасс».
В Ростехнадзоре информацию подтвердили и добавили, что у пострадавших травмы оцениваются как легкой и средней степени тяжести.
Ранее в СМИ сообщали, что в Кемеровской области приостановлена работа на шахте «Антоновская» Решение о приостановке работы на 3 месяца принял суд после того, как гражданин обратился в Ростехнадзор. Дело в том, что концентрация метана в шахте оказалась выше допустимой, что представляло опасность для жизни и здоровья горняков.
"Курьер.Среда" сообщал, что 25 ноября произошла трагедия на шахте "Листвяжная". После взрыва, возникшего из-за загазованности, в шахте погибли 46 горняков и 5 горноспасателей. По делу о гибели рабочих арестованы инспекторы, проводившие проверку накануне трагедии, и руководство шахты. Им вменяют нарушение требований безопасности, повлекшее гибель людей.