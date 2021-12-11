Чтение Таро на одну карту на 11 декабря 2021 года для каждого знака зодиака

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в субботу, 11 декабря 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии. Что принесет субботнее чтение карт Таро вашему знаку зодиака, пишет yourtango.com.
Узнайте, что приготовило для вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в субботу, 11 декабря 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Влюбленные, перевернутая.
Итак, Овен, вы ошиблись, когда подумали, что этот человек для вас. Теперь у вас уже есть эти отношения, но вы понимаете, что им нужно положить конец. Отпустить никогда не бывает легко, а расставания всегда тяжелы. Но лучше сделать это раньше, чем позже, чтобы началось ваше следующее любовное приключение.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Десятка Мечей.
Вы все еще оправляетесь от глубокого разочарования. И это нелегкая задача, когда вы восстанавливаете целостность своего сердца. Это займет немного времени, поэтому не ожидайте от вас большего, чем разумно. Вместо этого дайте себе пространство, необходимое для исцеления.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая.
Вы, наконец, достигли конца своей веревки, и вы больше не хотите сражаться. Итак, вы собираетесь просто уйти от токсичного поведения и позволить людям делать это сами. Почему вы все равно должны быть там, чтобы наблюдать, верно, Близнецы?
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.
Не сопротивляйся тому, что чувствуешь прямо сейчас, Рак. Вам нужно владеть своими эмоциями. Они здесь не просто так. Что вам нужно сделать, так это спросить свою интуицию, что она пытается показать вам, чтобы помочь вам узнать, что пытается сказать ваше сердце.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Девятка Мечей.
Иногда токсичные люди раскрывают, кто они, и понимаешь, что они никогда не изменятся. Итак, этот человек, которого вы впустили в свою жизнь, на самом деле не тот, кем он изначально себя показал, и это печально. Это может быть трудно смириться, но на самом деле для вас слишком рискованно оставаться друзьями.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая.
В последнее время жизнь была немного хаотичной, но это то, с чем ты не справишься. Вам нужно расставить приоритеты. Установите несколько систем, чтобы вы могли достичь своих целей даже в этом хаосе. Некоторые вещи пройдут гладко, и вы сможете наверстать упущенное позже, если у вас возникнут проблемы.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Верховная Жрица.
Доверяй себе. Иногда трудно прислушаться к своему внутреннему голосу, потому что неуверенность в себе может преобладать над ним. Однако вы знаете, что всякий раз, когда вы прислушиваетесь к своему чутью, оно всегда оказывается верным. Так что уступите и позвольте своей интуиции раскрыть нужную вам мудрость.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Императрица.
Окружите себя красивыми вещами и напомните вам о хорошем в жизни. Вам нужно оставаться открытым и выразительным. Не позволяйте негативным мыслям или энергии лишать вас блеска.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Дьявол, перевернутая карта.
Приятно осознавать, что вы наконец перешли мост от искушения к силе. Вы больше не те, кем были когда-то. Вы можете видеть вещи до того, как они произойдут, и избегать проблем, прежде чем они соблазнят вас следовать старым шаблонам.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Семерка Мечей.
Пришло время успокоиться и позволить себе учиться и расти. Возможно, погрузитесь в глубокое изучение и займитесь чем-то интересным для вас. Читать. Смотрите шоу. Проводите время в тишине, чтобы усвоить информацию, которой вы недавно подверглись.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Справедливость, перевернутая.
Что-то может пойти не так, как вы думали. В результате закон может показаться несправедливым по отношению к хорошим людям. Может показаться, что люди не получают того, чего заслуживают. Однако судить не вам. Карма часто решает проблемы.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Император, перевернутая карта.
Пришло время не быть пассивно-агрессивным или агрессивным. Вместо этого проявите благодать и дайте кому-то немного свободы действий, даже если вы думаете, что он этого не заслуживает.