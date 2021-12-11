Двойной тариф за работу 31 декабря: кому положен из россиян за работу в официально праздничный день. И когда дадут зарплату за декабрь

Не так давно последний день года признали выходным. Опрос ВЦИОМ двухлетней давности показал, что только 14% россиян не хотят отдыхать 31 декабря. И в октябре прошлого года российский премьер-министр Михаил Мишустин узаконил схему, по которой страна отдыхает в 2021-м.
Канун Нового года – это не только радость, но и горящие сроки. Конец последнего рабочего дня не гарантирует завершения трудовых задач. И пока страна готовит новогоднее угощение, водит детей на ёлки и проводит время с близкими, кто-то отправляется в офис. Но здесь не всё так плохо, ведь за работу 31 декабря сотруднику воздастся. Не сторицей, конечно, а по двойному тарифу.
На обычной ставкеНапомним, что существует огромный пласт профессий, где понятие выходных и праздников очень размыто из-за сменного графика. Он не предполагает новогодних чудес в виде двойных ставок, если смена выпала на 31 декабря или даже 1 января.
К тем, кто всегда в строю, относятся сотрудники спасательных служб, медики, охранники, полицейские, коммунальные аварийные бригады. На рабочем месте останутся продавцы, водители общественного и междугороднего транспорта, персонал аэропортов и вокзалов. Не остановятся заводы непрерывного цикла и логистика не замрёт из-за наступления Нового года.
В двойном размереПовышенный тариф затронет тех, кто работает по «пятидневной» схеме. Привлечение таких сотрудников 31 декабря потребует их письменного согласия. Однако есть исключения для профессий с ненормированным графиком. Это, например, артисты, журналисты и видеооператоры телевидения. Возможность их труда по выходным обычно прописана в должностных инструкциях.
Не могут привлечь к работе 31 декабря беременных женщин и сотрудников младше 18-ти лет. Законный шанс отказаться от труда в выходной есть у матерей с детьми до 3-х лет, одиноких родителей, сотрудников с родственниками на иждивении.
Основание трудиться в офисе работодатель оформляет в виде приказа. Там же прописываются часы, дольше которых сотрудника задерживать нельзя.
Отработанное 31 декабря работодатель либо оплачивает в двойном размере, либо в одинарном, но предоставляет отгул в удобный для сотрудника день. Выбор делается по взаимному согласию.
Зарплата заранееНовогодние каникулы в 2022-м продлятся до 9 января включительно. День зарплаты с высокой вероятностью будет «проглочен» чередой выходных. Но беспокоиться сотрудникам не о чем, о них позаботилось законодательство.
Трудовой кодекс не позволяет работодателю начислять зарплату позже срока. В случае с Новым годом бухгалтерия должна озаботиться вопросом в конце декабря. Средства появятся на счету сотрудников до январских дней.
Уговоры работодателя начислить средства после 10 января – повод сообщить об этом в трудовую инспекцию.