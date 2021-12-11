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Тест-системы на коронавирус в России. Могут ли они выявить новый штамм «омикрон» и сколько действует результат

7:01:5112/11/2021,Ирина Новая
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В массовой практике выявляют коронавирус в целом, но не отдельные его штаммы. Экспресс-системы – не исключение.

Иногда убедиться в отсутствии коронавируса хочется в домашних условиях, не дожидаясь приезда медиков. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Новая реальность пандемии нередко требует подтвердить отсутствие заражения коронавирусом. Но не каждый успел обзавестись QR-кодом после прививки. А для визита за рубеж сертификата может быть просто недостаточно. Иногда убедиться в отсутствии коронавируса хочется в домашних условиях, не дожидаясь приезда медиков.

Покрыть эти запросы стало возможно с появлением экспресс-тестов, позволяющих быстро оценить ситуацию. Раньше они были доступны только в клиниках и больницах, а теперь их можно купить самостоятельно. Их достоверность не сильно страдает по сравнению с ПЦР, плюс не нужно ждать результата долгие часы. Результат действителен в течение 2-3 суток.

Принцип работы

Экспресс-тесты нередко скрываются под аббревиатурой «RAT». Она отсылает к иммуно-хроматографическому механизму обнаружения. Это значит, тест содержит несколько антител, соединяющихся с антигенами вируса. Если они есть в образце, начнётся химическая реакция и полоска на тесте изменит цвет. Процесс занимает около 15-ти минут и не требует лабораторных условий.

Получение материала

В наборе экспресс-теста есть пластиковая кассета с индикатором, пробирка с буфером и стерильный тампон. Через нос его вводят в область носоглотки и аккуратно вращают, собирая слизистый материал со стенок. Затем тампон обмакивают в буфер и отжимают пару капель на кассету. В течение 10-15 минут контрольная полоска станет розовой или красной, если в образце обнаружен коронавирус.

Достоверность

Механизм теста не идеален, особенно если материал собирает сам пациент. Однако современные системы обнаруживают достоверность результата в 80%. Ложноположительных итогов практически не бывает, в отличие от ложноорицательных. Исследователи Швейцарии проверили экспресс-тесты на 532-х пациентах, чтобы убедиться: они прекрасно дополняют ПЦР, ошибаясь только с бессимптомными случаями.

Доступность

Сколько бы медики не пытались призвать людей к тестированию только на базе учреждений здравоохранения, всё равно останутся желающие купить их. Россиянам экспресс-тесты доступны через интернет, иногда они появляются в аптеках. Стоимость колеблется между 2 000 и 5 000 рублей. Использование их в домашних условиях несколько снижает достоверность результата.

Ассортимент

В мире сейчас производят десятки видов тест-систем. В России легко купить отечественные и корейские варианты. Среди первых обязательное одобрение Росздравнадзором прошли «Rapid BIO» и «Imbian». Южная Корея поставляет системы «SGTI-flex Covid 19 Ag», «SDBIOSENSOR Inc» и «BIOCREDIT Covid-19 Ag». Реже можно встретить бельгийские, китайские и британские экспресс-тесты. Независимые исследования определили высокую эффективность систем «BD Veritor» и «Standard Q».

Тесты и «Омикрон»

В массовой практике выявляют коронавирус в целом, но не отдельные его штаммы. Экспресс-системы – не исключение. Секвенирование генома у конкретного пациента, по словам главы Центра исследований ДНКОМ Андрея Исаева, это совсем иной уровень профессиональной подготовки лаборантов и оборудования.

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