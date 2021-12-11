Тест-системы на коронавирус в России. Могут ли они выявить новый штамм «омикрон» и сколько действует результат

Новая реальность пандемии нередко требует подтвердить отсутствие заражения коронавирусом. Но не каждый успел обзавестись QR-кодом после прививки. А для визита за рубеж сертификата может быть просто недостаточно. Иногда убедиться в отсутствии коронавируса хочется в домашних условиях, не дожидаясь приезда медиков.
Покрыть эти запросы стало возможно с появлением экспресс-тестов, позволяющих быстро оценить ситуацию. Раньше они были доступны только в клиниках и больницах, а теперь их можно купить самостоятельно. Их достоверность не сильно страдает по сравнению с ПЦР, плюс не нужно ждать результата долгие часы. Результат действителен в течение 2-3 суток.