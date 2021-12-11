Комета Леонарда вводит в ступор: Ледяной шар, который должен осветить небо 12 декабря 2021, потускнел - это ненормально

Комета не становится ярче, как ожидали ученые, но они не знают, почему. Астроном утверждает, что он уже может распадаться или скоро начнет распадаться. Но космический ледяной шар все еще готов приблизиться к Земле в эти выходные.
Комета Леонарда, которая должна была осветить небо в течение этого месяца, похоже, тускнеет, говорят ученые, но они не знают почему, пишет dailymail.co.uk.
С момента своего открытия в январе этого года комета быстро приближалась как к Солнцу, так и к Земле, со скоростью почти 160 000 миль в час.
Но, по мнению ученых, он может распадаться уже менее чем через год после того, как был впервые обнаружен, или он скоро начнет распадаться.
Космический ледяной шар по-прежнему будет доставить звездочётам редкое удовольствие в эти выходные, поскольку он впервые за 70 000 лет проходит мимо Земли.
Ожидается, что он будет виден на предрассветном небе в Северном полушарии, поскольку он станет ярче в декабре, но после этого он может распасться.
В это воскресенье (12 декабря) видимость будет наилучшей в бинокль или телескоп, а также в темных областях неба.
Комета, вероятно, будет потеряна из виду после Рождества, достигнув своей ближайшей точки к Солнцу 3 января на расстоянии 57,2 миллиона миль (92 миллиона км).
Как только он обернется вокруг нашей звезды, он будет выброшен за пределы Солнечной системы на слегка гиперболическую орбиту, и больше его никогда не увидят.
Комета Леонарда была обнаружена астрономом Грегори Дж. Леонардом 3 января в инфракрасной обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне и занесена в каталог как C / 2021 AI.
Куанжи Йе, астроном из Университета Мэриленда, сказал Space.com, что комета уже тускнеет по мере приближения к Земле, что странно, потому что она должна становиться ярче перед приближением к Земле.
Когда орбита кометы приближается к Солнцу, она нагревается и выбрасывает пыль и газы в гигантскую светящуюся голову, большую, чем у большинства планет.
«Это не хорошие новости. Комета должна быть ярче и ярче, - сказал Е. «Если не становится ярче, значит, что-то не так, но мы точно не знаем, что именно на данном этапе».
Кометы - также называемые «космическими снежками» или «ледяными шарами грязи» - это скопления замороженного газа, пыли и льда, оставшиеся от образования Солнечной системы.
Кометы вращаются вокруг Солнца по очень эллиптической орбите, что означает, что они не идеально круглые.
Они могут провести сотни и тысячи лет в глубинах Солнечной системы, прежде чем вернутся за своим «перигелием» - своим самым близким приближением к Солнцу.
Но комета Леонарда имеет гиперболическую орбиту, что означает, что как только она пройдет мимо Солнца, она будет выброшена из Солнечной системы и больше никогда не будет видна землянам.
ЛЕОНАРД: ВЪЕЗДНАЯ КОМЕТА ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА.
Комета Леонарда, занесенная в каталог C / 2021 AI, названа в честь астронома, который ее первым открыл.
Грегори Джей Леонард заметил комету с помощью обсерватории Маунт-Леммон 3 января 2021 года.
Это было за год до того, как она достигла перигелия (ближайшего приближения к Солнцу).
Последний раз он появлялся во внутренней солнечной системе 70 000 лет назад, а также на орбите Солнца в 70 000 лет.
Это будет его последняя орбита, поскольку он находится по гиперболической траектории, что означает, что он покинет Солнечную систему после того, как приблизится к нашей родительской звезде.
Комета Леонарда, вероятно, потратила около 35000 лет, прибывая с расстояния примерно в 323 миллиарда миль (520 миллиардов км) и, возможно, в последний раз посещала внутреннюю часть Солнечной системы около 70 тысяч лет назад.
Е сказал, что первым признаком обреченности кометы является потеря ионного хвоста - потока заряженных частиц, направленных от кометы в направлении, противоположном Солнцу.
«Кометы делают разные странные вещи - иногда они распадаются, не достигнув перигелия, иногда после, и есть даже гипотезы о том, что кометы могут распадаться, когда они находятся дальше от Солнца», - сказал Йе. «Так что мы не узнаем, пока не увидим, как это произойдет».
«Почему он исчезает, есть разные гипотезы», - сказал Е. «Самый простой и очевидный - с кометой происходит что-то нездоровое».
Одна из возможностей, сказал он Space.com, заключается в том, что у Солнца заканчивается лед, чтобы испариться. Другой аргумент в том, что гравитационное притяжение Солнца или большой планеты может разорвать его на части.
Если он все-таки развалится, эксперты никогда не узнают, почему. Однако Е сказал, что публика сможет насладиться «чем-то довольно ярким» в этом месяце, потому что для полного распада кометы требуется время.
Комета Леонарда максимально приблизится к Земле в воскресенье, 12 декабря, перед своим перигелием 3 января. В воскресенье она будет примерно в 21,7 миллиона миль от нашей родной планеты.
По данным Планетарного общества, примерно с 14 декабря комета появится в вечернем небе для зрителей в обоих полушариях, а 18 декабря пройдет мимо Венеры.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОСМИЧЕСКИХ ПОРОД.
Астероид - это большой кусок камня, оставшийся после столкновений или ранней солнечной системы. Большинство из них расположено между Марсом и Юпитером в Главном поясе.
Комета - это скала, покрытая льдом, метаном и другими соединениями. Их орбиты уводят их намного дальше от Солнечной системы.
Метеор - это то, что астрономы называют вспышкой света в атмосфере при сгорании обломков.
Сам этот мусор известен как метеороид. Большинство из них настолько малы, что испаряются в атмосфере.
Если какой-либо из этих метеороидов добирается до Земли, его называют метеоритом.
Метеоры, метеороиды и метеориты обычно происходят от астероидов и комет.
Людям в Южном полушарии лучше всего будет видно 14 декабря, когда комета может быть видна над горизонтом после захода солнца.
По словам астрономов, в течение месяца, включая Рождество, можно даже ненадолго заметить ярко-зеленый ледяной шар вечером вскоре после захода солнца.
У кометы зеленый хвост, потому что ее ледяная скальная внутренность нагревается по мере приближения к солнцу, сначала испуская синюю пыль, затем желтую или белую и, наконец, зеленую.
Когда она становится бирюзового цвета, это означает, что комета теплая, содержит много цианида и двухатомного углерода, и вероятность ее распада максимальна.
«МЕГАКОМЕТ» СРЕДИ САМЫХ ДАЛЬНЕЙШИХ ЛЕДЯНЫХ ШАРОВ С АКТИВНЫМ ПОТОКОМ ПЫЛИ И ГАЗА Вокруг него, ПРЕТЕНЗИИ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Новое исследование показывает, что «мегакомет» Бернардинелли-Бернштейна испаряет окись углерода, поскольку она становится теплее при приближении к солнцу.
Астрономы проанализировали спутниковые изображения кометы, также известной как C / 2014 UN271, которая была идентифицирована ранее в этом году.
Активные кометы, такие как Бернардинелли-Бернштейна (BB), по мере приближения к Солнцу образуют тонкую оболочку из испаренного льда и пыли, окружающую ее, известную как кома.
Исследователи обнаружили, что испаренный лед BB - это не вода, а угарный газ, который известен на Земле своей способностью смертельно отравлять людей.
BB, названная в честь ее первооткрывателей, имеет диаметр 62 мили (100 км) - более чем в 100 раз диаметр типичной кометы. Обычно кометы не больше полумили (1 км) в диаметре.
Ее называют самой большой кометой, обнаруженной в зарегистрированной истории, хотя некоторые предполагают, что комета Сарабат, ширина которой составляет более 513000 миль и была замечена во время близкого сближения в 1729 году, больше.
Также считается, что BB имеет массу, по крайней мере, в 1 миллион раз больше, чем у обычных комет, а также диаметр в 100 раз больше.
BB находится на расстоянии более 1,8 миллиарда миль (2,9 миллиарда км) от Земли, но постепенно приближается к центру Солнечной системы.