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Симптомы инфаркта мозга перечислил врач. От этого заболевания скончался Александр Градский

5:24:0012/11/2021
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Инфаркт головного мозга — другое название ишемического инсульта, характеризующегося нарушениями сознания, дыхания и работы сердца.

Вызов "скорой помощи" при подозрении на инфаркт мозга должен быть немедленным. Фото: Pixabay
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Ишемический инсульт или инфаркт головного мозга может стать причиной смерти человека, если вовремя не оказать помощь. Как правило заболевание сопровождается нарушениями в работе сердца, дыхания и сознания.

Инфаркт — отмирание клеток, он может произойти с любым органом — селезенкой, почками, мозгом и другими. Ишемический инсульт — состояние, когда у пациента наступает состояние спячки — угнетаются все функции, от глубины поражения мозга зависит, насколько глубокие проблемы возникают у человека.

- Инсульт не возникает на пустом месте. Чаще всего риск выше у тех, кто страдает от артериальной гипертонии, сахарного диабета, у кого есть избыточный вес или даже ожирение, а также отягощенная наследственность, присутствует какая-то патология сосудов головного мозга, - рассказал для aif.ru кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров.

Первыми симптомами могут стать сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения, чувство онемения в руках. Все это может произойти с человеком в течение получаса, когда закупоривается артерия и начинается инфаркт. Возникает проблема с речью, передвижением — человек не может идти и просто падает. В таких случаях необходимо срочно вызывать «скорую помощь» и положить человека на ровную твердую поверхность. При возможности до приезда медиков нужно померить давление и сообщить показатели.

Как сообщал "Курьер.Среда", диагноз "инфаркт мозга" поставили известному музыканту Александру Градскому, который скончался на 73-м году жизни в ночь на 28 ноября. Его похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.

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специалистСимптомы.инфаркт мозга
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