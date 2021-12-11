Симптомы инфаркта мозга перечислил врач. От этого заболевания скончался Александр Градский

Ишемический инсульт или инфаркт головного мозга может стать причиной смерти человека, если вовремя не оказать помощь. Как правило заболевание сопровождается нарушениями в работе сердца, дыхания и сознания.
Инфаркт — отмирание клеток, он может произойти с любым органом — селезенкой, почками, мозгом и другими. Ишемический инсульт — состояние, когда у пациента наступает состояние спячки — угнетаются все функции, от глубины поражения мозга зависит, насколько глубокие проблемы возникают у человека.
- Инсульт не возникает на пустом месте. Чаще всего риск выше у тех, кто страдает от артериальной гипертонии, сахарного диабета, у кого есть избыточный вес или даже ожирение, а также отягощенная наследственность, присутствует какая-то патология сосудов головного мозга, - рассказал для aif.ru кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров.
Первыми симптомами могут стать сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения, чувство онемения в руках. Все это может произойти с человеком в течение получаса, когда закупоривается артерия и начинается инфаркт. Возникает проблема с речью, передвижением — человек не может идти и просто падает. В таких случаях необходимо срочно вызывать «скорую помощь» и положить человека на ровную твердую поверхность. При возможности до приезда медиков нужно померить давление и сообщить показатели.
Как сообщал "Курьер.Среда", диагноз "инфаркт мозга" поставили известному музыканту Александру Градскому, который скончался на 73-м году жизни в ночь на 28 ноября. Его похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.