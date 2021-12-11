Вариант Омикрон «почти наверняка» не более серьезен, чем Delta, заявил ведущий ученый США

Ведущий американский ученый Энтони Фаучи сказал, что во вторник первые признаки показали, что вариант Covid-19 Omicron не хуже, чем предыдущие штаммы, и, возможно, был мягче, при этом предупредив, что для оценки его серьезности потребуются недели.
В беседе с AFP главный медицинский советник президента Джо Байдена разделил все известные и неизвестные данные об Omicron на три основных аспекта: передаваемость, насколько хорошо он ускользает от иммунитета от предшествующей инфекции и вакцин, а также тяжесть заболевания, пишет medicalxpress.com.
По словам Фаучи, новый вариант «явно высокораспространен», скорее всего, в большей степени, чем Delta, доминирующий в настоящее время в мире штамм.
Накопление эпидемиологических данных со всего мира также указывает на то, что количество повторных инфекций выше при приеме Омикрона, и он, вероятно, лучше избегает иммунитета от вакцинации.
Фаучи, давний директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), сказал, что результаты лабораторных экспериментов, в которых проверялась эффективность антител от существующих вакцин против Омикрона, должны появиться в «ближайшие дни или неделю».
Что касается степени серьезности, «она почти наверняка не более серьезна, чем Delta», - сказал Фаучи.
«Есть некоторые предположения, что это может быть даже менее серьезным, потому что, если вы посмотрите на некоторые когорты, за которыми наблюдают в Южной Африке, соотношение между количеством инфекций и количеством госпитализаций кажется меньше, чем с Delta.»
Но он отметил, что важно не переоценивать эти данные, потому что наблюдаемые группы населения были малолетними и с меньшей вероятностью были госпитализированы. Тяжелое заболевание также может развиться через несколько недель.
«Я думаю, что потребуется еще пара недель, чтобы подтвердить это в Южной Африке, где об этом варианте впервые было сообщено в ноябре», - сказал он.
«Затем, когда мы будем заражаться все больше во всем остальном мире, может потребоваться больше времени, чтобы узнать, каков уровень серьезности».
Фаучи сказал, что более передаваемый вирус, который не вызывает более серьезных заболеваний и не приводит к росту госпитализаций и смертей, был «лучшим сценарием».
«Наихудший сценарий - это не только высокая степень передачи, но и серьезное заболевание, и тогда у вас будет еще одна волна инфекций, которые не обязательно притупляются вакциной или предыдущими инфекциями людей», - добавил он.
«Я не думаю, что случится такой худший сценарий, но никогда не знаешь».
Тайна происхожденияВариант Омикрон сейчас обнаружен как минимум в 38 странах.
Хотя это еще не было связано с какими-либо смертями, ученых особенно беспокоит уникальное `` созвездие '' из более чем 30 мутаций в шипованном белке, который усеивает поверхность коронавируса и позволяет ему проникать в клетки.
Фаучи сказал, что науке остается неясным, как возник этот вариант, но есть две основные теории.
Либо он развился внутри тела пациента с ослабленным иммунитетом, например, человека с ВИЧ, который не смог быстро бороться с вирусом.
Или вирус мог перейти от людей к животным, а затем вернуться к людям в более мутировавшей форме, как пример «обратного зооноза».
На вопрос, должны ли вакцинированные люди действовать более осторожно, учитывая неизвестность, Фаучи сказал, что общественность должна оставаться осторожной, особенно во время путешествий, и носить маску, когда собираются в помещении, где вакцинационный статус других неизвестен.
Он подчеркнул, что тем, кто полностью вакцинирован, следует также пройти ревакцинацию, если они имеют на это право.
Было показано, что бустерные уколы резко увеличивают уровень антител, которые связываются со спайком, а также приводят к лучшим исходам заболеваний в реальном мире, как это было видно в Израиле, который начал свою кампанию бустеров раньше, чем в Соединенных Штатах, сказал Фаучи.
Но, хотя бустеры повышают интенсивность и широту иммунного ответа человека, еще слишком рано знать, насколько устойчивым будет ответ и могут ли потребоваться дополнительные уколы в будущем, добавил он.
Проблемы дезинформацииВо вторник Соединенные Штаты достигли последней вехи в вакцинации: 60 процентов населения были полностью вакцинированы, но Фаучи сказал, что впереди еще долгий путь.
80-летний врач и ученый подчеркнул, что дезинформация по-прежнему препятствует принятию в стране ответных мер на пандемию, причем проблема особенно остро стоит в штатах, возглавляемых республиканцами.
«Дезинформация по-прежнему является серьезным препятствием для адекватного реагирования», - сказал он.
«У нас в стране все еще есть 60 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию и не вакцинированы, и большая часть этого идет по идеологическим и партийным линиям, что очень прискорбно».
Так называемые «красные штаты», возглавляемые республиканцами, по-прежнему менее вакцинированы, чем «синие» штаты, которыми руководят демократы.
«Для этого нет причин, этого не должно быть, у нас должно быть единое отношение к общественному здравоохранению», - заключил он.