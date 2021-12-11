Ксения Бородина призналась: стала больше думать о сексе в 38 лет после расставания с супругом

Ксения Бородина активно ведет свою страничку в Instagram и отвечает откровенно на вопросы подписчиков. Один из любопытствующих задал ей вопрос, когда она стала задумываться о сексе, намекая на то, что Ксении 38 лет и ее женская сексуальность преодолела свой пик. Девушка ответила с юмором:
- Только начала много думать.
После разрыва с супругом Курбаном Омаровым, потрепавшим ей изрядное количество нервов, Ксения наслаждается «свободным плаванием». Она без смущения рассказала, что о «перестать» речи нет совсем.
Бывшие супруги не обсуждают, по какой причине расстались, но поклонники уверены, что дело в неверности Омарова. Недавно, в сентябре, подруга телеведущей Ольга Орлова вышла замуж, Ксения характеризует ее мужа как «лучшего мужа на свете», чем заинтриговала поклонников, решивших, что она скучает по сильному плечу.
- У меня будет своя семья и свое счастье, — ответила девушка на вопрос подписчика.
Шесть лет брака Ксении Бородиной и Курбана Омарова завершились в августе 2021 года. Девушка отметила, что никогда не врала своему мужи и была предельно честной, чего, видимо, не скажешь о ее бывшем.