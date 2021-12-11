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«Продажная морда»: Так Кадыров отозвался о режиссере Сакурове после его спора с Путиным об отделении регионов

6:42:0612/11/2021
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Ранее Владимир Путин резко отреагировал на заявление кинематографиста о том, что нежелающие быть в составе федерации республики необходимо «отпустить». Сокуров пожалел о своих словах и ждет ареста.

Рамзан Кадыров - глава Чечни. Фото: VK.COM/RAMZAN

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров высказал неприязненное отношение к Александру Сокурову, в составе СПЧ во время совещания с президентом страны заявившему, что в застенках Кавказа страдают люди.

- Не нравится мне эта продажная морда! - высказался Рамзан Кадыров о кинорежиссере, комментируя его заявление в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, высказывание режиссера необходимо проверить на экстремизм, потому что кавказские народы не собираются отделяться. По мнению руководителя чеченской республики, компетентным органам необходимо дать правовую оценку высказыванию члена СПЧ, который настроен против государства.

- Чеченская республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!, - заявил глава Чечни, добавив, что на этом лично он ставит «точку».

Кадыров обвинил кинорежиссера в том, что тот пытается «снова и снова развалить страну», прикрываясь правозащитной деятельностью.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя резкие высказывания президента России Владимира Путина в сторону кинорежиссера, заявил, что глава государства не любит, когда непрофессионально рассуждают о государственных вопросах.

В четверг, 9 декабря в ходе совещания СПЧ с российским президентом Сокуров высказался по поводу отделения части земли Ингушетии для Чечни и протестов, начавшихся после этого. Он заявил, что люди до сих пор томятся в заключении, высказав свое отношение по этому поводу. Также он заметил, что республики Кавказа, не желающие находиться в составе федерации, можно «отпустить».

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