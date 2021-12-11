Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Скончался 17-летний пациент от коронавируса за сутки на 11 декабря в Новосибирской области. Всего 13 жертв и 389 зараженных за день

7:23:5512/11/2021
0

Общее число заразившихся ковидом в регионе перевалило за 87 тысяч человек. Умело - почти 4000 жителей области с подтвержденным диагнозом.

Статистика по коронавирусу по Новосибирской области. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Вариант Омикрон распространяется, но в больницах растет число случаев заражения Дельтой

Вариант Омикрон распространяется, но в больницах растет число случаев заражения ДельтойКуда и при каких условиях можно полететь на самолете отдыхать с новым штаммом «Омикрон». Список стран, доступных для отпускаЕщё 420 новости

Появились новые данные о числе пациентов в больницах Новосибирской области.

В регионе выявлено 389 новых случаев заражения за сутки. Теперь число заразившихся в Новосибирской области достигло 87 062. Выздоровлением завершилось заражение у 2555 пациентов за последние 24 часа и 59 137 за всю историю наблюдений за ковидом.

В регионе от коронавируса скончались тринадцать человек, среди которых - семнадцатилетний пациент. Кроме несовершеннолетнего, умерли шесть мужчин 54, 58, 66, 67, 83 и 88 лет и шесть женщин 54, 68, 76, 83, 84 и 85 лет Всего в регионе от коронавируса умер 3961 человек. Такие данные предоставили в оперативном штабе 11 декабря.

В инфекционных отделениях продолжают оставаться 3 709 зараженных (из них 55-дети) с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В реанимационных отделениях лечатся 312 пациентов, из них 60 - на ИВЛ.

Как сообщал "Курьер.Среда", с начала пандемии в Новосибирской области официально заявили о гибели двух детей от коронавируса - одному было 2 месяца, второй - новорожденный. Сегодняшний летальный случай - третий среди несовершеннолетних.

В регионе продолжается вакцинация населения, уровень коллективного иммунитета, который поможет справиться с пандемией должен быт не менее 60%. Пока в стране и регионе такие показатели не достигнуты.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистиказаражениекоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Детей страдает все больше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался 17-летний пациент от коронавируса за сутки на 11 декабря в Новосибирской области. Всего 13 жертв и 389 зараженных за день
7:23:55 12/11/2021
Скончался 17-летний пациент от коронавируса за сутки на 11 декабря в Новосибирской области. Всего 13 жертв и 389 зараженных за день
Летевший в Краснодар Boeing-737 вернулся в Москву после сигнала о разгерметизации
7:14:32 12/11/2021
Летевший в Краснодар Boeing-737 вернулся в Москву после сигнала о разгерметизации
Тест-системы на коронавирус в России. Могут ли они выявить новый штамм «омикрон» и сколько действует результат
7:01:51 12/11/2021
Тест-системы на коронавирус в России. Могут ли они выявить новый штамм «омикрон» и сколько действует результат
Мистическая длинная ночь: в чем мощь ночи с 21 на 22 декабря 2021 года на Зимнее солнцестояние. Сильные обряды
7:00:25 12/11/2021
Мистическая длинная ночь: в чем мощь ночи с 21 на 22 декабря 2021 года на Зимнее солнцестояние. Сильные обряды
БердскВ Бердске заподозрили директора отдела по делам молодежи Владислава Дубровского в подработке шоуменом в ночном клубе
6:50:49 12/11/2021
В Бердске заподозрили директора отдела по делам молодежи Владислава Дубровского в подработке шоуменом в ночном клубе
«Продажная морда»: Так Кадыров отозвался о режиссере Сакурове после его спора с Путиным об отделении регионов
6:42:06 12/11/2021
«Продажная морда»: Так Кадыров отозвался о режиссере Сакурове после его спора с Путиным об отделении регионов
Необычные гадания на любовь, удачу и деньги в ночь на 31 декабря: что сделать правильно, чтобы желание обязательно исполнилось?
6:30:48 12/11/2021
Необычные гадания на любовь, удачу и деньги в ночь на 31 декабря: что сделать правильно, чтобы желание обязательно исполнилось?
Ксения Бородина призналась: стала больше думать о сексе в 38 лет после расставания с супругом
6:11:20 12/11/2021
Ксения Бородина призналась: стала больше думать о сексе в 38 лет после расставания с супругом
Что Ванга говорила про зеркальную дату 12.12.2021. Стоит ли ждать опасностей в этот уникальный день «четырех двоек»?
6:00:51 12/11/2021
Что Ванга говорила про зеркальную дату 12.12.2021. Стоит ли ждать опасностей в этот уникальный день «четырех двоек»?
Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года
5:43:08 12/11/2021
Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года