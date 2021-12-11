Скончался 17-летний пациент от коронавируса за сутки на 11 декабря в Новосибирской области. Всего 13 жертв и 389 зараженных за день

Появились новые данные о числе пациентов в больницах Новосибирской области.
В регионе выявлено 389 новых случаев заражения за сутки. Теперь число заразившихся в Новосибирской области достигло 87 062. Выздоровлением завершилось заражение у 2555 пациентов за последние 24 часа и 59 137 за всю историю наблюдений за ковидом.
В регионе от коронавируса скончались тринадцать человек, среди которых - семнадцатилетний пациент. Кроме несовершеннолетнего, умерли шесть мужчин 54, 58, 66, 67, 83 и 88 лет и шесть женщин 54, 68, 76, 83, 84 и 85 лет Всего в регионе от коронавируса умер 3961 человек. Такие данные предоставили в оперативном штабе 11 декабря.
В инфекционных отделениях продолжают оставаться 3 709 зараженных (из них 55-дети) с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В реанимационных отделениях лечатся 312 пациентов, из них 60 - на ИВЛ.
Как сообщал "Курьер.Среда", с начала пандемии в Новосибирской области официально заявили о гибели двух детей от коронавируса - одному было 2 месяца, второй - новорожденный. Сегодняшний летальный случай - третий среди несовершеннолетних.
В регионе продолжается вакцинация населения, уровень коллективного иммунитета, который поможет справиться с пандемией должен быт не менее 60%. Пока в стране и регионе такие показатели не достигнуты.