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"Видно трусы": Замечание Ивана Урганта не смутило Светлану Лободу в прозрачном платье

7:44:5012/11/2021
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Певице нечего скрывать - занимается спортом, чтобы было что продемонстрировать зрителям. Она пояснила, что под юбкой не трусы, а специально сшитые шорты.

Светлана Лобода пришла на шоу в откровенном наряде. Фото: vecherniy_urgant/Instagram

В большом пятничном выпуске программы "Вечерний Ургант" в качестве гостьи была приглашена певица Светлана Лобода. Ее наряд привлек внимание шоумена. Платье состояло в том числе из прозрачной юбки, под которой не было скрыто ничего.

- Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка и видно трусы? — пошутил телеведущий.

Певицу не смутило замечание Ивана - ее тело совершенно - девушка занимается спортом, чтобы было что продемонстрировать зрителям. Она пояснила, что под юбкой не трусы, а специально сшитые шорты.

- Очень плотного материала "Шанель", — отметила певица.

Светлана рассказала, что в последние три дня не может выспаться, дело в том, что она с детьми переехала в Европу, а на программу пришла практически с самолета.

- Живу у теплого моря. Уже около года. Младшая дочь сейчас там, старшая — здесь. В общем, я их вожу туда-сюда. Они много проводят времени с мамой. В школе говорят на английском, дома по-русски, — рассказала звезда на программе, правда не стала раскрывать, куда именно переехала с семьей.

На Новый год Лобода снова прилетит в Россию с дочками - корпоративы никто не отменял, да и зарабатывать нужно на достойное проживание.

- Я возьму старшую дочь с собой, уложу младшую. Она любит маму и ее концерты. В 12 ночи буду выступать в Барвихе с маленьким перфомансом вместе с Григорием Лепсом, — рассказала Урганту Светлана Лобода.

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шоутрусыПевица.прозрачная юбкаИван УргантСветлана Лобода
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