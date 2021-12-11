Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Летевший в Краснодар Boeing-737 вернулся в Москву после сигнала о разгерметизации

7:14:3212/11/2021
0

На борту сработал датчик разгерметизации в кабине пилотов. Сообщается, что никто не пострадал. Лайнер благополучно приземлился после часа полета.

Самолет экстренно вернулся в Шереметьево. Фото: Рixabay.com

Пассажирский самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Краснодар, экстренно вернулся. На борту сработала сигнала о разгерметизации. Инцидент произошел в субботу, 11 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, сработал датчик разгерметизации в кабине пилотов.

"Boeing-737 вылетел из Шереметьево в 06:34 мск. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево", - цитирует ТАСС

По словам источника, через 1 час 10 минут лайнер благополучно сел в аэропорту отправления. Сообщается, что пострадавших нет.

Как сообщал "Курьер.Среда", 2 декабря аварийную посадку в аэропорту Иркутска совершил самолет рейса Магадан-Новосибирск, на борту которого находились 199 человек. Экипаж смог избежать трагедии, несмотря на обледенение воздушного судна.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Летевший в Краснодар Boeing-737 вернулся в Москву после сигнала о разгерметизации
7:14:32 12/11/2021
Летевший в Краснодар Boeing-737 вернулся в Москву после сигнала о разгерметизации
Тест-системы на коронавирус в России. Могут ли они выявить новый штамм «омикрон» и сколько действует результат
7:01:51 12/11/2021
Тест-системы на коронавирус в России. Могут ли они выявить новый штамм «омикрон» и сколько действует результат
Мистическая длинная ночь: в чем мощь ночи с 21 на 22 декабря 2021 года на Зимнее солнцестояние. Сильные обряды
7:00:25 12/11/2021
Мистическая длинная ночь: в чем мощь ночи с 21 на 22 декабря 2021 года на Зимнее солнцестояние. Сильные обряды
БердскВ Бердске заподозрили директора отдела по делам молодежи Владислава Дубровского в подработке шоуменом в ночном клубе
6:50:49 12/11/2021
В Бердске заподозрили директора отдела по делам молодежи Владислава Дубровского в подработке шоуменом в ночном клубе
«Продажная морда»: Так Кадыров отозвался о режиссере Сакурове после его спора с Путиным об отделении регионов
6:42:06 12/11/2021
«Продажная морда»: Так Кадыров отозвался о режиссере Сакурове после его спора с Путиным об отделении регионов
Необычные гадания на любовь, удачу и деньги в ночь на 31 декабря: что сделать правильно, чтобы желание обязательно исполнилось?
6:30:48 12/11/2021
Необычные гадания на любовь, удачу и деньги в ночь на 31 декабря: что сделать правильно, чтобы желание обязательно исполнилось?
Ксения Бородина призналась: стала больше думать о сексе в 38 лет после расставания с супругом
6:11:20 12/11/2021
Ксения Бородина призналась: стала больше думать о сексе в 38 лет после расставания с супругом
Что Ванга говорила про зеркальную дату 12.12.2021. Стоит ли ждать опасностей в этот уникальный день «четырех двоек»?
6:00:51 12/11/2021
Что Ванга говорила про зеркальную дату 12.12.2021. Стоит ли ждать опасностей в этот уникальный день «четырех двоек»?
Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года
5:43:08 12/11/2021
Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года
Чтение Таро на одну карту на 11 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
5:38:37 12/11/2021
Чтение Таро на одну карту на 11 декабря 2021 года для каждого знака зодиака