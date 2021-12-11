Летевший в Краснодар Boeing-737 вернулся в Москву после сигнала о разгерметизации

Пассажирский самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Краснодар, экстренно вернулся. На борту сработала сигнала о разгерметизации. Инцидент произошел в субботу, 11 декабря.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, сработал датчик разгерметизации в кабине пилотов.
"Boeing-737 вылетел из Шереметьево в 06:34 мск. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево", - цитирует ТАСС
По словам источника, через 1 час 10 минут лайнер благополучно сел в аэропорту отправления. Сообщается, что пострадавших нет.
Как сообщал "Курьер.Среда", 2 декабря аварийную посадку в аэропорту Иркутска совершил самолет рейса Магадан-Новосибирск, на борту которого находились 199 человек. Экипаж смог избежать трагедии, несмотря на обледенение воздушного судна.